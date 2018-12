ZDF și dpa RECTIFICĂ „anexarea” în „aderarea” Transilvaniei, în știrea referitoare la Centenarul României

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

„Pentru fiecare om cu ceva cunoștințe istorice și/sau filologice, termenul folosit de agenția germană de presă DPA, în acest context specific, marcat de emanciparea românilor din Transilvania și de prăbușirea imperiului austro-ungar, înseamnă ALIPIRE! Reacțiile vehemente din partea unor reprezentanți oficiali români sau ”corifei” ai presei românești mi se par pripite, exagerate și deplasate. Găsim termenul ”alipire”, în contextul dat, în mai multe documente oficiale și neoficiale românești. (Vezi decretul 3631/1918 privitor la alipirea Transilvaniei la Regatul Român; apoi, pe site-uri istorice sau ale unor posturi TV). Cererea aberantă, adresată ”apăsat” președintelui Iohannis de a interveni pe lângă cancelara Merkel în această chestiune nu are nevoie, cred, de comentarii suplimentare”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a DW.

Acum un secol, actuala țară membră a UE, România, s-a mărit cu o treime. Aniversarea a fost, ca în fiecare an, sărbătorită cu o mare paradă militară.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)