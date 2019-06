ZdG: Luxul din Antalya în care se odihnește familia președintelui Dodon

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Aproximativ o sută de persoane care participau la marșul în sprijinul jurnalistului Meduza, Ivan Golunov, care a fost acuzat de trafic de droguri, au fost retinute astazi in centrul Moscovei, relateaza „OVD-info”.

Postul Sf Petru şi Pavel 2019. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului.

Toyota și-a păstrat poziția de cel mai valoros brand auto din lume, pentru al șaptelea an la rând. Mercedes și BMW ocupă în continuare locurile 2 și 3.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunţat, miercuri, că au fost redeschise trei mine în perimetrul Jolotca, din judeţul Harghita, oficialul adăugând totodată că, într-un an, "vom avea toate minele deschise".

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

Potrivit ultimei declarații de avere disponibilă, cea pentru 2015, bugetul familiei Dodon a constituit venituri de aproape 310 mii de lei, adică 25,7 mii de lei lunar. Respectiv, pentru vacanța de șapte zile doar pentru sine, soție și mezin, șeful statului ar fi plătit cel puțin 80 de mii de lei, adică a patra parte din veniturile familiei pentru anul respectiv. Șeful statului mai are doi feciori.

Maxx Royal Kemer – 6 270 de euro (Maxx Royal Kemer Resort se află în Kemer și oferă piscină în aer liber și piscină interioară. Complexul are plajă privată, parc acvatic și un golf doar pentru copii. WiFi este gratuit. Toate camerele oferă aer condiționat, cadă cu hidromasaj și balcon. Zona de luat masa include fierbător electric și aparat de cafea. Baia privată oferă cadă spa, uscător de păr și halate. Facilităţile includ minibar şi zonă de relaxare, potrivit booking.com.)

Am precizat că ne dorim o vacanță de o săptămână pentru doi maturi și un copil cu vârsta până la patru ani, dar că suntem interesați de hotele și servicii de lux. Consultanta agenției ne-a propus mai multe oferte, toate pornind de la 2 000 de euro.

Pentru a afla unde a fost „cazată” familia președintelui, am contactat agenția respectivă de turism, solicitând informații despre cele mai bune oferte de odihnă pentru această vară în Antalya, provincie a Turciei, localizată pe coasta Mării Mediterane, în sud-vestul țării, cunoscută drept principală provincie turistică a țării, mai ales datorită litoralului lung de 657 km.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)