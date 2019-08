Zece ani de Gulag pentru un articol de ziar

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Deputatul ACUM, Lilian Carp a declarat că a luat o decizie finală în ceea ce privește plecarea sau rămânea sa în cadrul alianței de guvernare. Totuși, spune alesul, un răspuns cert va oferi peste puțin timp, întrucât are o serie de așteptări și vrea să...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

Dionisie Florea era un bărbat de statură mijlocie, dar, din cauza muncilor extenuante, a ajuns să cântărească 48 kg la vârsta de 32 de ani. Odată în an, deţinuţii aveau dreptul să primească de acasă câte o scrisoare și un colet cu alimente. Mamă-sa obişnuia să-i trimită o bucată de slănină sărată, scriindu-i să mănânce în fiecare zi câte o fărâmă, ca să-şi menţină puterile. Însă în lagăr funcționa o lege nescrisă - de a împărţi frăţeşte, cu ceilalți, conţinutul coletului. Astfel, rămâneai cu nimic. În acel an, când se pregătea să împartă slănina, un deţinut mai în vârstă l-a sfătuit ca să-şi întremeze puterile o zi sau două, după care să fugă din lagăr. Chiar dacă nimeni nu evadase până la el, pentru că acest lucru era ireal - de jur împrejur era numai pădure deasă şi mlaştini, Dionisie nu mai avea ce pierde... Şi, în timp ce tăia pădure, îmbrăcat în haine de deţinut, cu numere pe piept şi pe spate, a reuşit să evadeze.

Şi Dionisie a fost la un pas de moarte. Odată, deţinuţii au fost trimişi să transporte marfă peste un râu acoperit cu gheaţă. Însă stratul de gheaţă era slab şi se rupea sub greutatea lor. Mulţi şi-au găsit sfârşitul atunci. Altădată, erau obligaţi ca să spargă gheaţa de pe râu, ca să treacă tehnica pe celălalt mal. Lucrul era greu şi, pentru a se încălzi, li se dădea spirt curat. Iar într-o zi geroasă, cu zăpadă mai înaltă decât omul, când erau duși la lucru, Dionisie Florea a alunecat şi a căzut pe şine. Până a reuşi să se ridice, de el s-a apropiat santinela şi l-a lovit cu patul armei între omoplaţi. De durere, era cât pe ce să-și piardă cunoştinţa. Tocmai atunci se apropia trenul. Nefiind în stare să se miște, el s-a cotilit între şine şi trenul a trecut deasupra sa. Şi peste ani, amintindu-şi de acel caz, Dionisie Florea spunea că atunci a trecut prin infern.

Între timp, mamă-sa, Maria Florea, i-a scris o scrisoare lui Stalin, pe care-l ruga să-i graţieze fiul. Pe 11 ianuarie 1946, după un an şi cinci luni, femeia a primit un răspuns negativ.

Semnarea acestui articol, care exprima întrutotul realitatea acelor timpuri, a constituit motivul arestării sale de către trupele NKVD-iste chiar în primele zile după ocuparea Tiraspolului. A fost reținut la 27 aprilie 1944, iar la 3 august, același an, în baza unui simulacru de judecată a Tribunalului Militar, a fost învinuit de crime cu caracter contrarevoluţionar și trădare de Patrie. A fost condamnat la zece ani privaţiune de libertate, fără confiscarea averii, căci omul nu avea niciun bun, şi cinci ani privare de drepturi civile.

