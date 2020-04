Zece ani de Gulag pentru un articol de ziar

Dionisie Florea era un bărbat de statură mijlocie, dar, din cauza muncilor extenuante, a ajuns să cântărească 48 kg la vârsta de 32 de ani. Odată în an, deţinuţii aveau dreptul să primească de acasă câte o scrisoare și un colet cu alimente. Mamă-sa obişnuia să-i trimită o bucată de slănină sărată, scriindu-i să mănânce în fiecare zi câte o fărâmă, ca să-şi menţină puterile. Însă în lagăr funcționa o lege nescrisă - de a împărţi frăţeşte, cu ceilalți, conţinutul coletului. Astfel, rămâneai cu nimic. În acel an, când se pregătea să împartă slănina, un deţinut mai în vârstă l-a sfătuit ca să-şi întremeze puterile o zi sau două, după care să fugă din lagăr. Chiar dacă nimeni nu evadase până la el, pentru că acest lucru era ireal - de jur împrejur era numai pădure deasă şi mlaştini, Dionisie nu mai avea ce pierde... Şi, în timp ce tăia pădure, îmbrăcat în haine de deţinut, cu numere pe piept şi pe spate, a reuşit să evadeze.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 11 Aprilie 2020, ora: 07:33

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate...