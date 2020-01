Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

În anul 2016, arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au efectuat cercetarea arheologică la fața locului și au descoperit mai multe vestigii. În urma cercetării, arheologii au propus în raportul final ca o parte dintre acestea să fie conservate in situ, iar pe o bucată de teren au dispus descărcarea arheologică.

„Este un protest cultural. Este hora unirii în jurul acestei gropi. Aseară se opriseră toate lucrările, dar am avut surpriza să văd că lucrările au continuat fără ca un arheolog să fie prezent la lucrări”, a declarat unul dintre protestatari.

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că viitoarea investiție va fi realizată deasupra unor vestigii ale cetății antice Tomis, dar și pe una dintre ultimele bucăți de spațiu verde din centrul vechi al Constanței. Investitorul se apără și spune că are toate avizele necesare pentru această investiție.

