Zeci de localilități rămân astăzi fără energie electrică

21. Orhei: s. Jora de Mijloc parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puțintei parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Orhei: str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Ioan Pelivan, Nouă, Prieteniei, Roman Tudose, Roman Tudose str-la, Stere Constantin, Stere Constantin ,str-la, Unirii, Unirii, str-lă parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice or. Orhei: str. V. Cupcea, Acad. S. Rădăuțan, Eliberării, Haiducul Grozescu, Meșteșugarilor, Plugușorului, Răzeșilor, S. Lazo, Tricolorului parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

17. Hînceşti: or. Hîncești: str. A. Lăpușneanul, A. Mateevici, șos. Cimișliei, Cosmonavtov, Dragoș Vodă, Izvoarelor, Miciurin, M. Frunze, Mihalcea Hîncu, Nicolae Iorga, N. Testemițeanu, Păcii parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Hîncești: str. Alexandru cel Bun, Chișinăului, Cogîlnic, Gh. Cojbuc, S. Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Calmațui parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ivanovca parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

13. Călăraşi: s. Vălcineț: str. 1 Mai, 27 August, 9 Mai, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, Cuza Vodă, D. Cantemir, Gavriil Muzicescu, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoșenco, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Călărași: str. M. Kogîlniceanu, s. Vălcineț: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţei, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, s.Vălcineţ, s.Velicogo, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Volcineţ parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Călărași: str. Ștefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

12. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dimova, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Octeabriscaea, s.Cioc-Maidan, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșghioz: str.Irîşcova , Iurie Gagarin, Orehovaea, s. Tvardița: str. 28 Iunie, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Dimitrova, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Nikolai Vatutin, Novaea, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Tvardiţa, Vasil Levschi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Lenin, Griboedov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Vulcănești: str.Cutuzova, Cahul, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 16:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Vulcănești: str. Polevaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: or. Vatra: str. Alexandru cel Bun, Gradinilor, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lacului , Lidia Istrati, Livezilor, Mal.Drept Lac.Ghidighici, Mărţişor, Miciurin, Mihai Eminescu, Nicolae Sulac, Pădurii, Plopilor, Podgorenilor, Podgorenilor str-la, Poieniţei, Renaşterii, Serghei Bogza, Ştefan Vodă, Unirii, Vatra parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: or. Sîngera: str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Vodă, Fintina Schinului, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Mihail Frunze, Plaiului, Plaiului str-la, Renaşterii, Serghei Lazo, Sîngera, Suveranitatii, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

