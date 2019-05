Zelenski, actorul care a devenit președinte

La rândul său, politicianul Nicolae Andronic afirmă că ultimele schimbări din Ucraina ar putea să aibă influențe negative asupra R. Moldova. „Tare m-aș teme să nu influențeze asupra R. Moldova, mă refer la ideea ca Transnistria și Odesa să nu ajungă cumva ale rușilor. Singura motivație în baza căreia îl susțineam pe Poroșenko era anume poziția sa față de ruși. Pe noi, moldovenii, ar trebui să ne intereseze în special acest lucru, și anume care va fi poziția Ucrainei asupra integrității sale, dar și a faptului dacă va ține piept rușilor în încercarea de a construi Malorusia. Ucraina juca un rol cândva, când susținea Transnistria. Astăzi nu ne-ar interesa atât conflictul transnistrean, cât ideea Rusiei de a construi Malorusia, de a câștiga Donbasul și de a ajunge la Odesa, poate și până în Transnistria. De aceea aș dori ca Ucraina să promoveze o politică în privința încercării Rusiei, de a anexa o parte din teritoriu său”, precizează Andronic.Volodimir Zelenski nu va putea influența în mare măsură situația din Ucraina, deoarece, în spatele noii conduceri a statului vecin, se pot afla alți oameni care controlează lucrurile, după cum se întâmplă și în R. Moldova, consideră scriitorul Vladimir Beșleagă, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență. „Nu știu cum vor evolua lucrurile, dar schimbări sigur că se vor produce. Am auzit că magnatul oligarh Igor Kolomoiski este refugiat în Israel și că acest nou președinte este adeptul lui. De aceea Poroșenko îl numește categoric pe Zelenski drept adept al Rusiei. Lucrurile par să fie complicate și imprevizibile. Dar acest Zelenski este proeuropean, ceea ce este un indiciu care vine să spună că lucrurile se complică foarte mult. Depinde ce va face noul președinte, pentru că în țările ex-sovietice forțele prorusești sunt puternice. Dar așa cum se întâmplă în R. Moldova, președintele este președinte, însă nu el decide, rolul său fiind de a echilibra forțele. Șeful statului nu poate să schimbe cursul european, el poate doar să facă unele modificări”, spune scriitorul.Câștigul lui Zelenski, mai crede Vladimir Beșleagă, este rezultatul televiziunilor sau al jocurilor sale actoricești, sau al nemulțumirii populației față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. „Lucrurile nu sunt clare, iar faptul că populația îi mulțumea lui Poroșenko pentru tot ce a făcut este tot un spectacol. Zelenski a devenit figură vizibilă datorită lui Kolomoiski. Totodată, datorită televiziunii, se întâmplă lucruri colosale. Poate ca acest nou președinte să fie blocat, pentru că sistemul din Ucraina, ca și cel din R. Moldova, este în mâinile unor anumite forțe care decid. Or, chiar dacă vine un președinte, este posibil ca el să eșueze. Minuni nu se vor întâmpla. Faptul că suntem între Uniunea Europeană și Ucraina va influența asupra noastră, se poate întâmpla să fie spre bine, dar și spre rău, dar poate să fie așa cum este și acum. Timpul va arăta. Trebuie să treacă mai mulți ani, ca să se producă o schimbare. În Ucraina există forțele oculte foarte puternice, iar în zona noastră sunt tare complicate lucrurile”, conchide Vladimir Beșleagă.

Analiștii politici din R. Moldova susțin că situația din Ucraina este imprevizibilă, întrucât Volodimir Zelenski nu are suficientă experiență în politică. De exemplu, Anatol Țăranu consideră că este foarte greu de comentat venirea lui Zelenski, în calitate de președinte, fiindcă acesta nu are un curs politic. „Din acest punct de vedere, marja de eroare poate fi foarte mare pentru orice abordare. Este evident că societatea ucraineană nu va accepta o schimbare radicală a abordării relațiilor ruso-ucrainene, în condițiile în care Rusia practic a declarat război Ucrainei. Prin urmare, orice încercare de a devia de la acea linie patriotică va fi sancționată. Eu cred că Zelenski va încerca să introducă elemente noi în relația cu Rusia. Și el, apropo, a menționat acest lucru, spunând că va încerca să activeze formatul de la Minsk în privința reglementării conflictului din Donbas și a spus chiar cum vede el acest moment, prin eliminarea din procesul de negocieri a reprezentanților separatiștilor și introducerea în formatul de la Minsk a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Să vedem dacă o să reușească acest lucru”, afirmă analistul politic Anatol Țăranu. Mai mult, el este de părere că Rusia încearcă să folosească conflictul transnistrean ca pe un precedent care ar putea fi aplicat în conflictul din Donbas și, din acest punct de vedere, poziția Ucrainei și a R. Moldova sunt contrapuse poziției Federației Ruse.

