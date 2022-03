Zelenski: Nu suntem acceptaţi în NATO pentru că alianţa se teme de Rusia

Zelenski şi-a exprimat frustrarea că, în pofida pretinsei politici a “uşilor deschise”, NATO nu a admis ţara sa ca membru, situaţie pe care Ucraina trebuie “să o accepte”, întrucât nu are altă opţiune. Totodată, el a îndemnat Alianţa Nord-Atlantică să caute alte căi de colaborare cu ţara sa.

El a menţionat că există ţări din NATO care vor “să fie garanţii securităţii Ucrainei”. “Sunt ţări care sunt pregătite să facă tot ce alianţa ar trebui să facă dacă am fi fost membri. Şi cred că este un compromis normal”, a adăugat preşedintele Ucrainei, scrie protv.ro.

“Am înţeles cu toţii deja. Nu suntem acceptaţi în NATO pentru că alianţa se teme de Rusia. Asta este tot. Şi trebuie să ne calmăm şi să spunem: OK, trebuie alte garanţii de securitate”, a afirmat Zelenski.

