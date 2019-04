Conform unei descoperiri prezentate recent la simpozionul anual al American Association for Cancer Research (AACR), consumul de cereale integrale poate reduce riscul apariţiei cancerului la ficat.

Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a precizat, miercuri, că nu este de acord ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană să fie amânată cu un an, dar a comentat că ar fi de acord cu o amânare flexibilă a Brexit-ului.

"Fata de pe Mercur în genere consideră că trebuie să fie prim-ministru, pentru că a găsit de unde să împrumute 200 de milioane. Dacă să judecăm pe acest principiu, atunci eu ar trebui să fiu premier, pentru că eu mai repede am să împrumut de la partenerii mei...

3. Va numi judecători onești la Înalta Curte Anticorupție. Zelenski are încredere în rezultatele concursului susținut cu participarea experților internaționali.

1. Invitarea Regatul Unit și a SUA în formatul normand. Echipa lui Zelenski pregătește vizite la cancelarul german Angela Merkel, la președintele francez Emmanuel Macron și la președintele american Donald Trump. Zelenski este pregătit pentru negocieri directe cu Rusia, cu participarea partenerilor internaționali, iar negocierile cu spearatistii „LNR” și „DNR” nu vor avea loc, in pofida insistentei Rusiei. De asemenea, îl va retrage pe Viktor Medvedciuk din procesul de negociere.

Dacă va fi ale președinte al Ucrianei, Vladimir Zelenski, favoritul cursei electorale din Ucraina, intenționează s-o propună pe Laura Codruța Kovesi în fruntea Procuraturii Generale a Ucrainei, să invite Marea Britanie și Statele Unite să participe la negocierile în formatul normand cu Rusia și să-l priveze pe Viktor Medvedciuk, ”cumătrul” lui Putin, de rolul de intermediar în negocierile cu Rusia, susține LIGA.net. Corespondentul publicatiei a vorbit despre primele zece decizii ale lui Zelenski în calitate de președinte cu ideologul campaniei sale electorale, Ruslan Stefanciuk și cu expertul lui Zelenski pe probleme economice, Daniil Ghetmanțev.

