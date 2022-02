Zelenskiy a semnat cererea de aderare la UE, chiar în timpul negocierilor de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană chiar în timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenskiy a declarat luni că țara ar trebui să fie primită în Uniunea Europeană în procedură de urgență.

Ulterior, acesta a semnat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană.

⚡️⚡️⚡️Zelensky signed an application for #Ukraine's membership in the #European Union. pic.twitter.com/imVodbdaKv