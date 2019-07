...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

Acum un an am comemorat la Guvern victimele deportărilor citind numele tuturor celor despre care se știe că au fost deportați în noaptea dintre 5 și 6 iulie: 40 de mii de persoane.

Operaţiune denumită conspirativ „IUG”/Sud s-a făcut în urma Hotărârii Biroului Politic al CC al PC al URSS Nr. 1290-467cc din 6 aprilie 1949 „Cu privire la deportarea de pe teritoriul RSS Moldovenească a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele poliţiei germane şi româneşti, a membrilor partidelor politice, a gardiştilor albi, membrilor sectelor ilegale, cât şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”. Hotărârea, care prevedea „deportarea în Kazahstan, Asia Centrală şi Siberia a 11.280 de familii cu 40.850 de oameni”, era însoţită de un act adiţional în care se specifica decizia Guvernului Sovietic ca „deportarea categoriilor menţionate să se facă pe vecie”, operaţiunea să înceapă pe 6 iulie 1949, ora 02,00, şi să se încheie pe 7 iulie 1949, ora 20,00. Documente de arhiva indică participarea la desfăşurarea acestei operaţiuni a 4.496 de „lucrători operativi” ai Ministerului Securităţii de Stat al URSS, inclusiv aduşi din alte republici, 13.774 ofiţeri şi soldaţi şi a 4.705 activişti de partid din Moldova. Au fost mobilizate 4069 autovehicule pentru asigurarea transportului intern a celor ce au fost ridicaţi şi au fost pregătite 30 de eşaloane, respectiv, 1573 de vagoane de vite în care românii basarabeni deportaţi au fost transportaţi în Siberia (Ţinutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumeni şi Tomsk) şi RSS Kazahă (regiunile Aktubinsk, Kazahstanul de Sud şi Jambul). Acestor „deportaţi pe vecie” li s-au confiscat averile şi li s-a interzis să-şi ia cu ei bunuri materiale. Astazi, 6 iulie 2010, in Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul unei şedinţe speciale trebuia sa fie audiat raportul Comisiei pentru aprecierea şi studierea regimului totalitar comunist. Raportul urma să fie audiat în Parlament săptămâna trecută, dar acesta așa și nu a fost introdus pe ordinea de zi, din cauza unor neînţelegeri în cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană. Unii lideri ai AIE au fost împotriva audierii acestuia în Parlament, în contextul în care Comisia a fost constituită prin decret prezidenţial. Raportul realizat de Comisia pentru aprecierea și studierea regimului totalitar comunist conține mai multe recomandări, printre care condamnarea regimului totalitar comunist din Republica Moldova, interzicerea prin lege a utilizării noțiunii de comunist în titulatura partidelor și interzicerea utilizării simbolurilor comuniste și naziste în locurile publice. Sedinta Parlamentului a fost iarasi amanata. Rodica Tomasenco, jurnalista Chisinau, 6 iulie 2010 Sursa: http://www.princeradublog.ro/atitudini/al-doilea-val-de-deportari-in-basarabia-–-6-iulie-1949/

35.796 de basarabeni au fost deportaţi in doar cateva ore

