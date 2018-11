Zi istorică în Georgia, unde alegerile prezidențiale au fost câștigate de o femeie, Salome Zurabishvili

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Următorul post ortodox este și ultimul din acest an calendaristic.

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Convenția Euro-Unionistă din Republica Moldova, reprezentată de către deputați în primul Parlament, istorici, profesori, partide politice, asociații și mișcări politice, va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie sub forma unui bloc electoral dintre două partide...

Actualul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, a fost propus de către președintele Parlamentului, Andrian Candu, pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit lui Candu, candidatul care va veni să ia locul lui Sergiu Cioclea are o experiență bogată de...

Zurabishvili sa născut la Paris într-o familie de emigranți politici georgieni. A urmat unele dintre cele mai prestigioase școli franceze, cum ar fi Institutul de Studii Politice din Paris (Sciences Po), și a început programul de masterat la Universitatea Columbia din New York, în anul universitar 1972-1973, ținând cursuri cu Zbigniew Brzezinski.

"Visul georgian are de ales între rău şi mai rău: ar fi rău pentru ei să câştige opoziţia, dar şi mai rău dacă vor trebui să facă faţă consecinţelor politice ale fraudelor electorale", a declarat Grigol Vaşadze la Rustavi-2 TV.

Cel mai bogat om din ţară, Bidzina Ivanişvili s-a retras oficial din viaţa politică în 2013, după un an în fruntea guvernului, dar el este considerat în continuare adevăratul conducător al ţării.

Diplomat de carieră şi ministru de externe sub Mihail Saakaşvili între 2008 şi 2012, Vaşadze a criticat "regimul oligarhic" instituit de fostul premier Bidzina Ivanişvili, în contextul în care guvernul nu a reuşit să reducă sărăcia.

Victoria lui Salome Zurabişvili, care nu mai poate fi pusă sub semnul îndoielii, este contestată de opoziţie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)