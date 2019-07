Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, consideră că problemele Partidului Democrat sunt și problemele țării. Potrivit lui, Republica Moldova are nevoie de o formațiune în centrul spectrului politic, care să păstreze echilibrul. „Acest lucru este...

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din China spre Taiwan producţia destinată pieţei din SUA.

Presupunând că aceste ştiri (despre o nouă cerere a Rusiei în privirea Basarabiei) s-ar confirma, am exprima guvernului dorinţa ca, intrând în asemenea tratări, să pună la cale un aranjament care să ia seamă nu numai de interesele ţării noastre, ci şi de onoarea ei, şi aşteptăm, după o eventuală învoire cu Rusia, că şi opoziţia noastră va înceta cu tactica, puţin îndemânatică, de până acuma, de a împunge şi irita guvernul prin interpelaţii necontenite. Poate că pentru cazul nostru se potriveşte exemplul micului stat al Belgiei, care, în anul 1870, se afla într-o poziţie atât de grea, dar a cărui opoziţie din Cameră, judecând drept greutatea crizei, se abţin cu totul de la orice amestec în politica externă, punând astfel binele ţării mai presus de orice ură de partid. Noi, din contra, avem din nefericire trista convingere că fără de purtarea lipsită de tact a opoziţiei noastre, care în şedinţa vestită a Camerei de la 26 februarie l-a silit pe minister să rupă tratările cu Rusia, pentru ca îndată după ivirea conflictului să atace mereu pe minister tocmai pentru îndeplinirea acestei dorinţe a opoziţiei, fără acea purtare lipsită de tact zicem, relaţiile noastre cu Rusia n-ar fi luat niciodată un caracter atât de acut duşmănesc, şi dorim ca acuma, pe cât mai e vreme, să se imite exemplul naţiei belgiene. Vestita şedinţă de la 26 februarie - să ne dea voie confraţii noştri să le spunem -s-a petrecut într-o Cameră în care opoziţia n-a deschis gura, ci a tăcut ca peştele - pentru că e prea puţin numeroasă.

