Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Parcă nici nu îmi vine să cred cum au evoluat conflictele de limbă de pe acest pământ, numit astăzi Republica Moldova (și înregistrat în ultimul secol sub alte trei denumiri).

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

Spre seară, comuniştii au plecat, dat bietul Zara n-a scăpat de griji. Pentru că butoiul cu vin a rămas pe prispa casei sale, el a înțeles că torționarii se vor întoarce. Atunci şi-a strâns repede niște lucruri strict utile, și-a luat soția batjocorită și cei doi copii și s-au ascuns prin grădinile din vecinătate. Mamă-sa, bătrână și bolnavă, a rămas acasă, fiindcă nu se putea deplasa. Gospodarul a pus un lacăt la uşă, încercând s-o protejeze şi crezând că astfel trimişii de la raion nu vor încerca să pătrundă înăuntru. S-a înșelat însă amarnic, deoarece trimișii Moscovei erau mai degrabă fiare decât oameni.

După 6 și 7 iulie 1949, când o mare parte a basarabenilor a fost încărcată în vagoane și trimisă în Siberia, comuniști de tot soiul au rămas stăpâni pe gospodăriile confiscate și s-au apucat să bea și să mănânce din agoniseala celor deportați. Uneori, jafurile și dezmățurile nomenclaturiștilor luau forme bizare. Într-o notă strict secretă a Procuraturii RSSM din 21 noiembrie 1949, semnată de procurorul secției de anchetă Dunaeva, sunt descrise acțiunile criminale săvârșite în satul Lopatnic de către activiștii bolșevici din raionul Edineț, în primele zile după 6 iulie, același an.

