Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanţă din Londra, pentru că a încălcat condiţiile eliberării condiţionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a rămas şapte ani.

Locuitorii din orasul filipinez Binalonan risca sa fie amendati si obligati sa presteze munca in folosul comunitatii pentru... barfa.

Spre seară, comuniştii au plecat, dat bietul Zara n-a scăpat de griji. Pentru că butoiul cu vin a rămas pe prispa casei sale, el a înțeles că torționarii se vor întoarce. Atunci şi-a strâns repede niște lucruri strict utile, și-a luat soția batjocorită și cei doi copii și s-au ascuns prin grădinile din vecinătate. Mamă-sa, bătrână și bolnavă, a rămas acasă, fiindcă nu se putea deplasa. Gospodarul a pus un lacăt la uşă, încercând s-o protejeze şi crezând că astfel trimişii de la raion nu vor încerca să pătrundă înăuntru. S-a înșelat însă amarnic, deoarece trimișii Moscovei erau mai degrabă fiare decât oameni.

După 6 și 7 iulie 1949, când o mare parte a basarabenilor a fost încărcată în vagoane și trimisă în Siberia, comuniști de tot soiul au rămas stăpâni pe gospodăriile confiscate și s-au apucat să bea și să mănânce din agoniseala celor deportați. Uneori, jafurile și dezmățurile nomenclaturiștilor luau forme bizare. Într-o notă strict secretă a Procuraturii RSSM din 21 noiembrie 1949, semnată de procurorul secției de anchetă Dunaeva, sunt descrise acțiunile criminale săvârșite în satul Lopatnic de către activiștii bolșevici din raionul Edineț, în primele zile după 6 iulie, același an.

