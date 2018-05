Zilele literaturii române în Capitală: jurnal de festival

A patra ediţie a „Zilelor literaturii române“ s-a desfăşurat în Republica Moldova în intervalul 22-26 mai şi a adunat mai mulţi scriitori şi jurnalişti, care s-au întâlnit cu cititorii, au participat la dezbateri şi au citit din cele mai recente texte.



Am luat şi eu parte la trei dintre zile şi, pe lângă bucuria cunoaşterii unor oameni geniali, am avut impresia că am ratat multe în ceea ce priveşte Chişinău. De fapt, am revenit în România cu sentimentul că trebuie neapărat să mă întorc în Chişinău, dar nu pentru un festival, ci pentru a avea mai mult timp cu oraşul şi cu oamenii.

De la Chişinău am plecat cu valiza plină cu cărţi, pe unele am apucat să le răsfoiesc între timp sau i-am auzit chiar pe autorii lor citind din ele la lecturile din cadrul „Zilelor literaturii române“.





Deşi nu am apucat să iau parte la toate lansările, câteva tot am prins. M-am bucurat să-i aud citind din cele mai noi cărţi ale lor pe poeţii Dumitru Crudu, Moni Stănilă, Claudiu Komartin, pe scriitorii Dinu Guţu şi Emanuela Iurkin (recent debutată la Editura Cartier cu volumul „Câinele de bronz”; foto jos), dar şi pe antropologul Vintilă Mihăilescu. Lansările şi lecturile au fost excelent moderate de poetul, traducătorul şi editorul Emilian-Galaicu Păun.

Din păcate, am plecat din Republica Moldova înainte de lansarea celui mai nou volum al Tatianei Ţîbuleac („Grădina de sticlă”, aşteptat, după deja faimosul „Vara în care mama a avut ochii verzi”), dar m-am asigurat că am cartea cu mine în bagaj.

Am mai luat parte şi la două dezbateri foarte interesante, prima – despre marginali şi periferici, a doua (foto jos) – despre presa culturală şi relaţia cu editurile (zic că au fost interesante nu neapărat pentru că aşa e frumos de spus, ci pentru că ştii asta atunci când, la vreo câteva zile distanţă, ceva a lucrat în tine, ceva care te face să te gândeşti mai bine, să cauţi răspunsuri mai bune şi chiar să le şi găseşti).

Vizita în Moldova a însemnat şi o excursie de o jumătate de zi la Bălţi, acolo unde scriitorul şi profesorul Nicolae Leahu ne-a introdus unui public format în mare parte din tineri studenţi şi elevi, la Universitatea de Stat „Alecu Russo”. La întâlnire au mai luat parte Luiza Vasiliu (coordonator Scena9), Claudiu Komartin şi Emilian Galaicu-Păun.

În încheiere, în speranţa că cineva va fi interesat de cele mai recente volume ale autorilor invitaţi sau de publicaţiile culturale la care activează, las mai jos şi o listă a acestora, aşa cum a fost de fapt prezentată ea de organizatorii evenimentului.

Lavinia Bălulescu, Lavinucea, Casa de Pariuri Literare

Tamara Cărăuş, Limba de hârtie, Editura Cartier

Iulian Ciocan, Dama de cupă, Editura Polirom

Adrian Ciubotaru, Sfârşit de secol. Editura Ştiinţa

Dumitru Crudu, Cinci poeme din Rotterdam, Editura Charmides

Dinu Guţu, Intervenţia, Editura Polirom

Igor Guzun, Bine, Editura Urma ta. Adio, lucruri, Editura Cartier

Emanuela Iurkin, Câinele de bronz, Editura Cartier

Claudiu Komartin, Maeştrii unei arte muribunde, Editura Cartier

Nicolae Leahu, Spre Mekka. Poeme alese din Alexandru Macedonski

Dan Lungu, Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu, Editura Polirom

Vintilă Mihailescu, Etnogeneza şi ţuica & De ce este România astfel? Editura Polirom

Pavel Păduraru, Moartea lui Igor Alexandrovici, Editura Paralela 45

Moni Stănilă, O lume de evantaie, Editura Charmides

Tatiana Ţîbuleac, Grădina de sticlă, Editura Cartier

Luiza Vasiliu, Scena9

„Zilele Literaturii Române” au fost organizate de Uniunea Editorilor din Republica Moldova, de Editura Cartier şi de Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.



Sursa: Adevarul.ro