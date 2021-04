Zilele lui Cîțu ca premier sunt numărate: USR PLUS vine deja cu o variantă de înlocuire? Ce partener mai credibil vor propune

În contextul în care vicepremierul Dan Barna a declarat că cei din USR PLUS vor discuta la întrunire de urgență a coaliției de guvernare retragerea încrederii faţă de premierul Florin Cîţu, sunt deja vehiculate variante pentru înlocuirea acestuia. Una dintre acestea ar putea fi chiar fostul premier Ludovic Orban, despre care Barna a spus că a avut o relație de colaborare mult mai bună și pe care îl consideră un partener mai credibil.

Vicepremierul Dan Barna a afirmat, miercuri, că actualul Guvern „funcţionează”, iar decizia privind modul în care se va merge „mai departe” va fi luată în reuniunea coaliţiei guvernamentale, solicitată de USR PLUS după revocarea din funcţie a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

În acest context, Barna a cerut o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii faţă de premierul Florin Cîţu.

„Acest Guvern funcţionează, acest Guvern există, vom avea o discuţie în coaliţie astăzi pentru a vedea cum mergem mai departe”, a declarat el, întrebat de ziarişti dacă mai există Cabinetul Cîţu.

Întrebat dacă USR PLUS ia în calcul să iasă de la guvernare în cazul în care PNL nu-i va retrage încrederea lui Florin Cîţu, el a spus: „Am toată încrederea încrederea în înţelepciunea şi maturitatea membrilor coaliţiei în şedinţa pe care o vom avea astăzi, astfel încât să găsim modalitatea de a funcţiona mai departe. Miza este să guvernăm pentru România, care ne priveşte, şi răspunsul este foarte simplu şi ni l-a dat, sunt total de acord, premierul în această dimineaţă: România nu stă într-o singură persoană. Sunt 100% de acord cu asta”, a explicat copreşedintele USR PLUS.

Ludovic Orban variantă pentru înlocuirea lui Cîțu?

Astfel, USR PLUS ia în calcul ca la şedinţa coaliţiei să propună, ca variantă, înlocuirea lui Florin Cîţu cu Ludovic Orban, cu care afirmă că au avut o relaţie de colaborare mult mai bună şi pe care îl consideră un partener mai credibil, după cum transmite news.ro.

După revocarea lui Vlad Voiculescu, conducerile USR PLUS au transmis că „demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterală şi imatură a premierului Florin Cîţu care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliţie funcţional”.

„Din acest moment, Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR PLUS pentru rămânerea în funcţia de prim-ministru”, a fost mesajul USR PLUS.

Pe de altă parte, preşedintele PNL Ludovic Orban a comentat la rândul său revocarea lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sănătăţii, precizând că este obligaţia constituţională a premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni când e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimând susţinerea PNL pentru decizia prim-ministrului. De asemenea, Orban a precizat că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie. Orban a exclus varianta unui Guvern minoritar, dar şi posibilitatea renegocierii ministerelor în coaliţie.