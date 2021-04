Ziua când România și-a tras din senin un glonț antisemit în cap

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

La fel de ridicolă a fost și tentativa unor înalte figuri politice de a acuza de antisemitism recentele proteste de stradă contra restricțiilor din pandemie. Singura chestiune cît de cît concretă ar fi sloganul ”Fritz, Timișoara nu e Auschwitz” care i-ar fi fost strigat sub ferestre edilului Dominic Fritz. Să fim serioși, totuși…

”Dl Ale­xan­dru Florian, directorul general al Ins­ti­tu­tului Naţional pentru Studierea Holo­caus­tului din România „Elie Wiesel“, are alte obiective. A cerut de curând Primăriei Sec­­torului 2 să îndepărteze statuia lui Mircea Vulcănescu din spaţiul public, dat fiind că, potrivit regimului comunist, acesta a fost criminal de război. Oare Mircea Vul­că­nescu e de judecat după eticheta pe care i-a pus-o un regim mincinos, declarat prin lege drept criminal?”.

Trăgînd linie și adunînd. Niciun organism important, intern sau extern, nu a semnalat în ultimii ani vreo recrudescență serioasă a antisemitismului în România. Au existat unele incidente izolate, dar, atît timp cît ele, conform autorităților, sunt opera unor copii ori inși cu afecțiuni psihice, se încadrează la lipsă de discernămînt, nu la antisemitism, xenofobie etc.

Am paria că scandalul ”Maia Morgenstern amenințată cu moartea” s-a încheiat deja, și nu va exista niciun vinovat, dar nici reacții de protest nu vor fi.

Și în cazul Maia Morgenstern presa a primit prompt informația că suspectul are afecțiuni psihice, fără orice alte informații, nici măcar numele.

Contactat azi de noi, fostul deputat și lider al comunităților evreiești, Aurel Vainer, confirmă că nu deține nicio informație despre anchetă, iar Alexandru Florian, șeful Institutului Elie Wiesel, ne spune că nicio autoritate a statului nu i-a comunicat de trei ani încoace ceva legat de caz: ”Îmi amintesc doar că se vehicula și despre acel suspect că are afecțiuni psihice, ca și în cazul celui care a amenințat-o acum pe Maia Morgenstern, și cam asta a fost tot, s-a așternut liniștea. Nu îmi permit să mă exprim la adresa felului cum autoritățile derulează anchetele penale, dar parcă ceva nu e în regulă”, mai spune dr.Florian.

”Cele mai vizibile semne ale patrimoniului evreiesc din România sunt locurile de cult şi cimitirele. Cele care sunt funcționale au dotări de supraveghere și pază care le pun la adăpost de posibile acte de vandalism. Cu toate acestea, în ultimii ani au avut loc incidente și acte de vandalism cu caracter antisemit (Sinagoga din Cluj, 2017; Casa memorială „ElieWiesel”din Sighet, 2018). În martie 2019, peste 70 de monumente funerare din cimitirul evreiesc din Huși au fost devastate. La fel ca-n alte cazuri de vandalizare de cimitire evreiești, ancheta poliției a descoperit că cei vinovați sunt minori. Deasemenea, anchetatorii au stabilit că o parte din pietrele funerare au fost afectate de tăierea unor copaci”.

Un alt semn rău vine în urma anchetelor vandalizărilor de cimitire evreiești. Ele au loc periodic, mai mereu în preajma marilor sărbători evreiești, și întotdeauna vinovații sunt copii de pînă în 16 ani, care nu dau socoteală în justiție. Codul penal nu pedepsește faptele penale comise sub vîrsta de 14 ani, iar cele sub 16 ani se sancționează doar dacă o expertiză minuțioasă decide că au acționat cu discernămînt.

Subțire, am zice. Semn bun!

”În România nu există antisemitism” spunea pentru The Jerusalem Post și premierul Victor Ponta, în același an.

”În Romania nu exista un antisemitism de masa. Sunt, insa, declaratii sporadice, uneori chiar ale unor oameni politici, si ne amintim cazul ministrului Sova, care creeaza o impresie care nu reflecta realitatea. Romanii, v-o pot spune cu certitudine, nu sunt antisemiti” mai spunea el. La întîlnirea cu premierul Shimon Peres, președintele relua tema: ”Vreau sa va asigur ca in Romania nu exista un sentiment antisemit, dar inca avem oameni care nu stiu si nu au apucat sa invete la scoala istoria adevarata a tarii lor”.

Glumind un pic, am spune că nu e nimic ciudat că în mandatele prezidențiale ale unui etnic german a crescut antisemitismul. Dar ne limităm la glumă, nici chiar lui Iohannis nu i se poate pune asemenea piatră de gît, în pofida exprimării nefericite despre înțelegerile lui Dragnea cu evreii. Acel Dragnea exploatat la fel de neinspirat de PNL, în campania electorală din 2016.

– condamnă cu fermitate atacul virulent antisemit îndreptat împotriva Teatrului Evreiesc de Stat și orice formă de antisemitism; – protestează față de tentativele de reabilitare a Mișcării Legionare, a lui Ion Antonescu și/sau a altor criminali de război; – reafirmă hotărârea membrilor săi pentru susținerea, în continuare, în plan legislativ și instituțional, a acțiunilor de combatere a oricăror forme și manifestări de antisemitism; – solicită puterii executive și puterii judecătorești să ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război; – solicită autorităților locale să inițieze cu celeritate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, demersurile necesare pentru înlocuirea denumirii străzilor care conțin numele unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război; – susține importanța deosebită pe care o are punerea în valoare a patrimoniului evreiesc din România, atât material, cât și cultural, ca forme de recunoaștere pentru contribuția evreilor la dezvoltarea României.”

O manevră care a stupefiat pe mulți: pe 31 martie, hodoronc-tronc, ditamai Parlamentul României a lipit eticheta antisemită pe fruntea țării, adoptînd o aiuritoare Declarație oficială în care înfierează îngrijorătoarea creștere ”a numărului manifestărilor cu caracter antisemit”. O creștere care nu doar că e strict în capul promotorilor Declarației, dar mai ridică și serioase suspiciuni că ar include creații artificiale, în numele unor interese oculte. Pentru că, să o spunem clar, Declarația adoptată pe 31 martie ne-ar putea costa extrem de scump pe toți. La propriu. În euro.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

