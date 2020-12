Ziua consultărilor dintre președinte și partide, pentru formarea noului guvern. Programul discuțiilor de la Palatul Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte luni cu delegaţiile partidelor care au intrat în Parlament în urma alegerilor din 6 decembrie, la finalul discuţiilor fiind de aşteptat să anunţe numele premierului, transmite News.ro.

Cel desemnat va avea zece zile pentru a-şi prezenta în plenul Camerelor reunite echipa şi programul de guvernare. Partidele au fost invitate la discuţii în ordinea descrescătoare a numărului voturilor obţinute, primul fiind PSD, la ora 11.00, urmat de PNL, USR PLUS, Alianţa pentru Unirea Românilor, UDMR şi Grupul minoritţăilor naţionale, fiecărui partid fiindu-i alocată o oră.

Discuţiile se anunţă tensionate, în condiţiile în care fiecare partid va merge cu propria agendă, inclusiv cele trei – PNL, USR PLUS, UDMR – de la care era aşeptată formarea unei majorităţi parlamentare, dar ale căror negocieri au eşuat duminică. Klaus Iohannis va avea pe masă mai multe nume de premier: Alexandru Rafila – propus de PSD, Florin Cîţu – PNL, Dacian Cioloş – USR PLUS, Călin Georgescu – AUR, iar UDMR ar urma să ia luni dimineaţă o decizie pe tema premierului.

– Delegaţia PSD formată din Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Gabriela Firea, Sorin Grindeanu şi Vasile Dîncu se întâlneşte cu Klaus Iohannis la ora 11:00. Conform liderului partidului, Marcel Ciolacu, social-democraţii, care au obţinut cele mai multe voturi şi se consideră câştigătorii alegerilor, susţin varianta unui guvern minoritar PSD sau varianta unui guvern de uniune naţională în jurul PSD. În ceea ce priveşte premierul, PSD îl propune pe Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS. PSD a precizat că nu are nici disponibilitate de a negocia cu PNL.”Nu avem altă variantă în Parlament şi nu vom vota altă variantă decât prim ministru Alexandru Rafila. (…) Sunt ferm convins că vor fi destui în Parlament care vor vota acest Guvern”, a afirmat Ciolacu duminică seară, reamintind şi că PSD nu are „nici disponibilitate de a negocia cu PNL”.PSD nu ia în considerare nici discuţii cu AUR, deşi preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a admis că a avut joi o întâlnire cu unul dintre co-preşedinţii AUR, George Simion, dar a susţinut că a discutat cu acesta despre rezultatul unui sondaj de opinie, nefiind vorba despre o întâlnire politică.

”Nu am vorbit despre niciun fel de alianţă politică. Nici măcar nu ne-ar ajuta dacă facem acest lucru, nici procentele nu ne ajung ca să facem o majoritate şi nici nu cred că suntem compatibili în acest moment. AUR este un partid contra sistem, noi facem parte încă din mainstream-ul politic şi atunci cu siguranţă nu avem prea multe ce să colaborăm”, susţine Dîncu.

– La ora 12:00, reprezentaţii Partidului Naţional Liberal – Ludovic Orban, Florin Cîţu, vicepremierul Raluca Turcan, Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu şi Robert Sighiartău – discută cu preşedintele, după două zile de negocieri eşuate cu potenţialii parteneri de alianţă, USR PLUS şi UDMR.

Cei mai mulţi dintre liberalii care reprezintă partidul la consultările cu preşedintele au făcut parte din echipele de negociere cu USR-PLUS şi UDMR

O primă rundă de discuţii între liderii PNL, USR-PLUS şi UDMR a avut loc joi, iar la prima parte a întâlnirii a participat şi preşedintele Iohannis. Negocierile şi discuţiile au continuat sâmbătă, când s-au înregistrat unele progrese iar cele trei formaţiuni au şi emis un comunicat comun, însă duminică discuţiile s-au blocat.Potrivit comunicatului de sâmbătă, în ceea ce priveşte programul de guvernare, ”a fost stabilită structura acestuia şi modul în care se armonizează programele celor trei formaţiuni politice, fiind făcute progrese pe o serie de capitole”. ”Totodată, s-au convenit coordonatele activităţii comune la nivel parlamentar care stau la baza funcţionării majorităţii. Liderii celor trei formaţiuni şi-au afirmat voinţa de a oferi împreună o formulă de guvernare stabilă României, care să asigure cele mai bune soluţii pentru ieşirea din criză şi pentru realizarea reformelor de care are nevoie România”, se mai arată în comunicat. Duminică, însă, discuţiile s-au blocat la numele premierului. PNL îl susţine pe Florin Cîţu – Orban dând de înţeles că această nominalizare dn partea PNL este susţinută şi de preşedintele Iohannis, USR PLUS pe Dacian Cioloş, iar fiecare partid doreşte poziţii şi în conducerile celor două Camere. USR PLUS şi UDMR consideră că dacă PNL dă premierul, conducerile Camerelor ar trebui să le revină, ceea ce intră în contradicţie cu decizia PNL de a-l susţine pe Ludovic Orban pentru şefia Camerei Deputaţilor.

– Alianţa USR-PLUS este invitată la Cotroceni la ora 13:00, fiind formată din Dan Barna, Dacian Cioloş, Dragoş Tudorache, Cătălin Drulă şi Cosette Chichirău.

USR PLUS vrea postul de premier pentru Dacian Cioloş, iar dacă totuşi postul va reveni PNL, atunci revendică şefia Camerei Deputaţilor pentru Dan Barna.

Nemuţumirea USR PLUS faţă de atitutidnea PNL la negocieri a fost exprimată duminică în termeni duri de către deputatul USR Tudor Pop.

„Facem guvern împreună cu PNL, nu în jurul PNL, că PNL nu e pom de Crăciun şi nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna într-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuraţie pe lângă Ludovic Orban”, a scris Tudor Pop pe Facebook, duminică seară.

”Din păcate, PNL a venit la discuţii şi a zis aşa: noi avem deja premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, hai să înceapă negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui să-ţi fie parteneri nu îţi găseşti aliaţi pentru o majoritate”, a adăugat el.

– Delegaţia Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se întâlneşte cu preşedintele Klaus Iohannis la ora 14:00. Preşedintele va sta faţă în faţă cu unii dintre cei mai vehemenţi contestatari ai săi, dat fiind că George Simion, co-preşedinte AUR l-a acuzat recent că ar fi încălcat nu doar spiritul, ci şi litera Constituţiei prin acţiunile din campanie alături de PNL, afirmând totodată că, dacă ar fi fost prima, sau a doua forţă politică în România, cu siguranţă ar fi cerut ”suspendarea acestui preşedinte care nu este iubit de poporul român, după cum s-a văzut la vot”.



AUR nu exclude colaborarea cu alte partide parlamentare, dar spune că nu va vota niciunul dintre premierii ale căror nume au fost anunţate. Despre Florin Cîţu afirmă că este o glumă, nominalizarea sa pentru Palatul Victoria fiind ”o cacealma pe care preşedintele Klaus Iohannis o foloseşte”. Lui Alexandru Rafila, susţinut de PSD pentru postul de premier, îi reproşează faptul că s-a aflat la originea restricţiilor impuse în contextul pandemiei, în special a celor vizând participarea la slujbele religioase şi la pelerinaje.

AUR îl susţine pentru postul de premier pe Călin Georgescu.

Din delegaţia AUR vor face parte co-preşedinţii George Simion şi Claudiu Târziu, precum şi Ringo Dămureanu, Dan Tanasă şi Diana Şoşoacă, aceasta din urmă anunţând că, dacă i se va propune să facă test COVID înaintea întâlnirii cu preşedintele, va refuza.

– Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) se întâlneşte cu preşedintele de la ora 15:00. După negocierile eşuate de duminică, UDMR a transmis că discuţiile s-au blocat la numele premierului.

”PNL şi USR PLUS îşi vor propune mâine propriii candidaţi la funcţia de prim-ministru, în discuţiile cu şeful statului”, a anunţat Hegedüs Csilla, purtător de cuvânt al UDMR, afirmând că UDMR îşi stabileşte luni dimineaţă poziţia în legătură cu acest subiect.

– De la ora 16:00, preşedintele Iohannis primeşte delegaţia minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament, formată din Varujan Pambuccian, Dragoş Zisopol, Silviu Vexler, Ovidiu Ganţ.

Conform articolului 103 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.