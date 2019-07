Ziua crimei din Caracal, în varianta criminalului: „Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de ţânţari”

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.



Conform declarațiilor sale, Gheorghe Dincă nu o cunoaște pe Alexandra Măceșanu. În versiunea sa, ziua de joi, când fata a fost ucisă, a fost una cu totul obișnuită.

”Dețin un autoturism marca Renault Megane de aproximativ doi ani de zile. Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii. M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare. Le-am încărcat în saci și în camioneta marca Fiat 4x4. Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte. Nu am mai plecat cu mașina de acasă. După aceea m-am culcat și m-am trezit la ora 06.00, când au venit polițiștii la percheziție”, a susținut Gheorghe Dincă.

Bărbatul de 66 de ani a avut și propria versiune și față de ziua precedentă, de miercuri, când fata a fost răpită. El neagă că ar fi luat-o cu mașina de ocazie și a povestit că a avut o zi normală, ca și cea de joi.

”Miercuri, în data de 24.07.2019 m-am trezit dimineața și am fost până în oraș, am luat lapte bătut și am venit acasă. Am dezasamblat piese și motoare și am recuperat cupru și aluminiu. Am făcut asta până în jurul orei 12.00, când am plecat să duc o piesă unei persoane din Osica, care stă la penultima casă dinspre Slatina. Era vorba de un motoraș de 13 Cp. M-am dus cu autoturismul Renault Megane. Am deținut un service auto până în 2000. După aceea m-a întors acasă și am continuat să dezmembrez piese.Am făcut asta cam până la ora 22.00 și apoi v-ați culcat. Dorm de obicei în camera de jos", a mai susținut bărbatul.

În ciuda versiunii sale, Gheorghe Dincă va sta 33 de zile în arest preventiv. Anchetatorii în schimb caută noi dovezi pe proprietatea individului, unde au făcut noi percheziții, sâmbătă după-amiază.