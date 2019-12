Ziua în care nu cumperi nimic, alternativa deșteaptă la Black Friday: ce este Buy Nothing Day// VIDEO

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Pagina web din Regatul Unit dedicată acestui proiect include și un manifest cu specificații clare vizavi de ce înseamnă ”Buy Nothing Day”. ”Regulile sunt simple, pentru 24 de ore, te vei detoxifia de la cumpărat lucruri – oricine poate lua parte, cu condiția să petreacă o zi fără să cumpere nimic! În loc să facă cumpărături, oameni de pe mapamondul ar trebui să ia parte la un moratariu de 24 de ore despre consumerism, atât ca un experiment personal, cât și ca o demonstrație publică. Anarhia care se desfășoară de Black Friday a devenit acum un fenomen absurd distopic. Black Friday suge viața din micile afaceri care nu pot intra în competiție cu reducerile fără milă. Dacă vrei neapărat să cumperi ceva cu ocazia Buy Nothing Day, ignoră marii comercianți, fă un angajament să oferi suport magazinelor locale și afacerilor mici.”

Black Friday este un fenomen global în care majoritatea oamenilor se aruncă la una sau mai multe achiziții, indiferent cât de tare au nevoie de respectivele produse. O manifestare agresivă de consumerism, în care oamenii își găsesc fericirea în ”oferte”, Black Friday vine la pachet cu o serie de consecințe care nu sunt foarte evidente. Oamenii ajung să nu mai doarmă noaptea, să stea la cozi interminabile și, nu de puține ori, să se certe cu alți cumpărători pe câteva produse reduse. Dacă ești curios de dezastre de Black Friday, o căutare simplă pe internet scoate la iveală scene ce par să fie desprinse din apocalipsă. Oamenii par atât de disperați încât ai crede că se ceartă pe apă. În realitate, lupta se duce pentru televizoare de mari dimensiuni, console de gaming sau frigidere. În contextul în care un număr mare de oameni și-au dat seama că există o problemă majoră cu modul în care funcționează Black Friday, a fost creat un eveniment care are loc deja de câteva decenii, ca o alternativă la ”dezastrul global” al reducerilor. Intitulată ”Buy Nothign Day”, ziua în care nu cumperi nimic a împlinit 24 de ani în 2019. Fără să surprindă pe nimeni, se celebrează în aceeași zi precum Black Friday, a doua zi după Ziua Recunoștinței în SUA. Boicotul cumpărăturilor a fost creat la început de artistul Ted Dave din Vancouver. Argumentul inițial a fost de a crea o invitație la adresa societății pentru a examina problema consumului abuziv. Primul boicot a avut loc în 1997, dar s-a extins în diverse colțuri ale lumii în ultimele decenii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)