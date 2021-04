Nu există nicio îndoială că 2021 este un an critic pentru toate cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) din motive serioase. Asa fiind, abordarea amenințărilor și provocărilor globale și regionale este o sarcină fundamentală atât a diplomației bilaterale, cât și a celei multilaterale. Acest adevăr evident a inspirat organizația mondială să adopte pe 12 decembrie 2018 o rezoluție prezentată de 120 de țări, prin care s-a convenit ca în fiecare an, la 24 aprilie, să fie sărbătorită Ziua Internațională a Multilateralismului și Diplomației pentru Pace. Romania si Republica Moldova au votat in favoarea acestei rezolutii.

Obiective

Din păcate, această decizie semnificativă a fost ignorată de mass-media, în ciuda faptului că ONU invită toate statele membre, precum și societatea civilă, inclusiv organizațiile neguvernamentale și indivizii, să marcheze această zi într-un mod adecvat și să difuzeze avantajele multilateralismului și diplomației pentru pace, inclusiv prin educație și activități de sensibilizare a publicului.

Sperăm că in viitorii ani ,dupa ce va fi fost invinsa pandemia generata de Covid-19, vor exista imprejurari pozitive care vor permite marcarea corespunzatoare a acestei Zile, menite sa contribuie la restabilirea încrederii oamenilor în rolul vital al diplomației în promovarea si apărarea păcii ca valoare supremă a umanității.



Pozitia Uniunii Europene

In ziua adoptarii rezolutiei pe care o analizam , reprezentantul Uniunii Europene a declarat, intre altele, ca intr-o perioada în care ordinea internațională bazată pe reguli este din ce în ce mai contestată, « acordăm o mare importanță reiterării sprijinului nostru colectiv pentru multilateralism, bazându-ne pe puternicul apel de a promova sistemul multilateral…. Angajamentul Europei față de multilateralism, cu Organizația Națiunilor Unite la bază, se intemeiază pe valorile și credințele noastre, dar este și un act de realism. Amenințările complexe de astăzi necesită răspunsuri complexe și articulate. Doar împreună putem avea un impact real în asigurarea dezvoltării durabile, a păcii și securității, a promovării și protecției universale a drepturilor omului. Numai împreună putem realiza educația pentru toți, egalitatea de gen și angajamentul nostru de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Uniunea Europeană susține cu fermitate dialogul și cooperarea. De aceea, vom continua să apărăm diplomația multilaterală și realizările acesteia ».

In final, acelasi reprezentant a asigurat toate statele membre ale ONU ca « Rămânem gata să ne implicăm în mod constructiv cu toți partenerii în urmărirea unei abordări consensuale în sprijinul multilateralismului ».

Acest angajament are o inalta semnificatie in conditiile in care in insusi textul rezolutiei se afirma ca ONU este « cea mai înaltă expresie a multilateralismului » si « principalul instrument de abordare a provocărilor globale multiforme și complexe prin acțiuni collective ».



Calea de urmat

In partea operativa a rezolutiei se subliniază că « Ziua Internațională constituie un mijloc de a promova valorile Națiunilor Unite și de a reafirma credința popoarelor noastre în scopurile și principiile consacrate în Carta sa, de a reafirma importanța și relevanța multilateralismului și a dreptului internațional și de a avansa obiectivul comun al păcii durabile și susținute prin diplomație. »

La 21 septembrie 2020 toate statele membre ale ONU au adoptat prin consens Declarația cu privire la comemorarea a 75 de ani de la infiintarea Națiunilor Unite. In acest document programatic, insuficient mediatizat, se afirmă, printre altele, următoarele despre pandemia generata de Covid-19: "Numai lucrând împreună in solidaritate putem pune capăt pandemiei și putem sa abordăm în mod eficient consecințele ei. Numai împreună putem construi o rezistență împotriva viitoarelor pandemii și a altor provocări globale. Multilateralismul nu este o opțiune, ci o necesitate pe măsură ce construim o lume mai egală, mai rezistentă și mai trainică. Națiunile Unite trebuie să fie în centrul eforturilor noastre. ”

Linda Thomas-Greenfield, reprezentanta permanenta a SUA la ONU, a declarat recent : „Multilateralismul a revenit. Diplomația a revenit. ”



O asemenea revenire era imperios necesara.

Calea de urmat a fost definita de Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, care a evidentiat faptul ca « Nu este suficient să proclamăm virtuțile multilateralismului; trebuie să arătăm în continuare valoarea sa adăugată. Cooperarea internațională trebuie să se adapteze la vremuri aflate în schimbare.Avem nevoie de un multilateralism de rețea, care să consolideze coordonarea între toate organizațiile multilaterale globale, cu cele regionale capabile să își aducă contribuțiile lor vitale; și de un multilateralism incluziv, bazat pe o interacțiune profundă cu societatea civilă, cu întreprinderile, autoritățile locale și regionale și alte părți interesate ... în care vocea tinerilor este decisivă în modelarea viitorului nostru ».

Printro fericită coincidență, Editura Corint din București a publicat zilele acestea volumul Prizonier la japonezi, in traducerea semnată de Anca Irina Ionescu. Autorul cărții,Alistair Urquhart, unul dintre ultimii supraviețuitori ai celui de- al Doilea Război Mondial, la vârsta de 90 de ani a simțit nevoia de a relata convingator generațiilor prezente și viitoare ororile războiului traite de el și de a răspunde anticipat la întrebarea de ce ar trebui să avem o Zi Internațională a Multilateralismului și a Diplomației pentru Pace, care să fie sarbatorită în fiecare an pe întreaga planetă.

Marcarea in viitorii ani a acestei Zile va oferi prilejul unui amplu dialog privind rolul diplomatiei bilaterale si multilaterale in promovarea pacii ca valoare suprema a intregii umanitati, precum si reliefarea rolului multilateralismului autentic in acest complex proces.



Dr. Ioan Voicu

Profesor asociat la Universitatea Assumption din Bangkok.