Zodia care își găsește perechea în acest an

Mistreț 2022 este anul prietenului secret pentru că mistrețul este așa cu Tigrul. Vor avea parte de inspirație și intuiție fiind aflați sub steau șase. Dacă nu există dragoste și respect, familiile ar putea suferi în acest an al Tigrului de Apă.

Câine Câinele se poate bucura de steau anorocului divin, astfel că va avea parte de câștiguri financiare. Cel mai recomandat ar fi să stea la adăpst și să economisească, fiind un an foarte bun pentru a strânge bani. Câinele va trebui însă să fie atent la un membru al familie, având energia cimitirelor.

Cocoș Lunile mai puțin bune pentru cocoș vor fi august și septembrie. Energia stelei 7 va veni în locul în care el se simte cel mai bine însă acest lucru l-ar putea determina să devină agresiv. O atenție sporită vor trebui să o aibă și la accidentări, să dea dovadă de diplomație și să nu ia în calcul investițiile pentru acest an.

Maimuță Acesta va fi anul de dușman pentru Maimuță și va avea parte de problemele pe care nu le-a rezolvat în timp util. Este un an plin de încercări, însă luna februarie va fi cea la care trebuei să fie atenți. Nativii vor trebui să fie atenți și la sănătate.

Dragon Chiar dacă în anul Bivolului au avut de depășit foarte multe obstacole, pentru acest an astrele le-au pregătit dragoste și învățătură. Energia va veni din belșug din partea anului de Tigru, sănătatea va fi și ea excelentă, iar obstacolele nu le vor mai sta în cale.

Iepure Cu toate că este o zodie pașnică, în acest an, Iepurele va fi conflictual. Luna februarie ar putea veni cu o decepție, iar în sinea lor vor trăi confuzia unei suferințe cu cea a unei trădări. Anul 2022 esste anul în care nativii zodiei vor trebui să învețe lucruri, pentru că anul Tigrului de Apă le va da putere.

Tigru Fiind anul Tigrului, pot exista mai multe obstacole dacă nu își vor urmări interesele. Este un an al concentrării energiei asupra lor înșiși, iar în acest fel vor putea acționa și beneficia de prosperitate. Comunicarea s-ar putea să nu fie tocmai cea mai dorită, însă pe plan emoțional, lucrurile vor merge bine dacă vor evita conflictele.

Bivol Datorită prezenței Soarelui în sectorul lor, Bivolii vor avea parte de belșug și de stare de bine generală. Cu toate că vor avea parte de un an în care vor munci, este recomandat să aibă și un plan secund. Pe plan profesional lucrurile vor merge bine dacă vor evita conflictele cu șefii.

Anul 2022 este un an al eliberării de probeleme pe care le-a avut în anul Bivolului. Atât pe plan profesional cât și pe planul sănătății, va avea parte de îmbunătățiri. Astfel că nu vor duce lipsă de energie și nici de dragoste.

