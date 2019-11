Zodii a căror viață se schimbă până la sfârșitul anului. Răsturnări spectaculoase de destin

Ultimele luni din 2019 vor fi o perioadă a schimbării pentru 3 semne zodiacale, fie sub impactul unor evenimente inevitabile, fie datorită propriilor intenții și acțiuni. Firul mistic al sorții va crea premizele marilor răsturnări de destin, iar deciziile pe care aceste zodii le iau vor grăbi transformarea. Toate aspectele vieții vor fi atinse de vântul schimbării, dar anumite arii vor fi influențate în mod deosebit, în funcție de zodie. Pe data de 11 noiembrie, are loc unul dintre cele mai importante evenimente astrale ale acestui an, tranzitul lui Mercur de-a lungul Soarelui, timp de cinci ore și jumătate. Acest eveniment, care se repetă doar de câteva ori pe parcursul întregului secol, va pecetlui schimbarea de destin pentru cele 3 semne din Zodiac. Dacă așteptați deja cu sufletul la gură, iată care sunt acestea:

Taurul este smuls din rutină

Pentru Taur, nimic nu va mai fi la fel către sfârșitul acestui an. Lumea cu care s-a obișnuit va fi zguduită din temelii, de evenimente neașteptate, în special pe plan profesional și al iubirii. După mulți ani de siguranță financiară, dificultățile apărute în lunile care urmează îi vor obliga pe Tauri să-și schimbe total stilul de viață. Vor fi nevoiți să caute posturi mai avantajoase și se vor antrena într-un iureș profesional fără precedent, din care nu vor lipsi, însă, succesele și sentimentul de împlinire. Pentru prima dată după multă vreme, Taurul va simți că ceea ce face este important, că și- a găsit misiunea vieții sale. Astfel, impulsul primit în urma unor evenimente neplăcute, se va dovedi până la urmă benefic, pentru că va acționa împotriva sentimentelor de plafonare și claustrare ale nativilor acestei zodii. Pe plan sentimental, vor apărea, de asemenea, schimbări remarcabile. Concentrarea pe latura profesionaă ar putea crea tensiuni în cuplu, ba chiar este posibil să fie piatra de încercare pentru relațiile mai puțin stabile. Dar schimbarea de mediu va conduce la ocazii importante pentru mulți Tauri de a întâlni persoane noi, unele fascinante, printre care nativii Taur își vor găsi sufletul pereche.

Leul își împlinește visele

Pentru Leu, sfârșitul lui 2019 este o perioadă a împlinirilor, pe toate planurile: o nouă relație sau chiar o căsătorie, o nouă casă, un nou proiect profesional, totul se revigorează în calea sa. Chiar și interior, Leul simte că primește un suflu proaspăt, devenind mai încrezător și mai echilibrat ca oricând. Pe măsură ce Soarele, guvernatorul acestei zodii, trece prin semnele Scorpionului, Săgetătorului și Capricornului, calitățile Leului sunt scoase la lumină, iar oportunitățile Lumii i se aștern la picioare. În luna octombrie, nativii Lei vor avea parte de o schimbare majoră în dragoste, întâlnind persoane noi, incitante, cu care vor începe aventuri amețitoare. Influențele echilibrante ale Balanței vor face ca unii Lei, aflați de mai multă vreme într-o legătură, să spună ”Da!” în fața altarului, către sfârșitul lui octombrie sau în luna noiembrie. Tot în noiembrie, este posibil ca Leii să primească propuneri foarte importante, legate de job, inclusiv cu posibilitatea de a călători în străinătate, Aceste propuneri vor reprezenta porți deschise către o nouă etapă profesională, oportunități pe care Leii le vor fructifica din plin. Luna decembrie le aduce Leilor o surpriză de proporții: vor primi bani dintr-o investiție profitabilă, iar acest lucru le va da aripi pentru a începe o nouă afacere, cu impact important asupra vieții lor.

Săgetătorul trece prin încercări dificile

Pentru Săgetător, acest sfârșit de an va aduce o schimbare radicală a viziunii sale asupra vieții, sub impactul unor evenimente exterioare. Lunile care urmează sunt pline de obstacole, în special pe plan financiar și relațional. Săgetătorii trebuie să cheltuiască sume importante pe reparații sau pe sănătate ori ca să-i ajute pe alți membri din familie. La serviciu, lucrurile nu sunt chiar așa stabile, apar tensiuni și unii Săgetători pot decide că este vremea să renunțe la actualul loc de muncă. Multe dintre relațiile lor devin conflictuale, atât la serviciu, cât și acasă. Tulburarea și stresul influențează negativ sănătatea Săgetătorului, care s-a putea să aibă nevoie de mai multe zile de recuperare. În aceste zile, va înțelege că nimic nu este mai important decât propria persoană și că trebuie să-și dăruiască timpul și grija necesare atât pentru trup cât și pentru suflet. Mulți Săgetători se vor orienta spre o cale mai spirituală, pentru că vor simți în viața lor un vid afectiv profund și o insatisfacție generală. În luna decembrie, un fenomen astronomic particular va avea un impact pozitiv asupra Săgetătorului. Ploaia spectaculoasă de meteoriți din 12-16 decembrie va trimite influențe energetice vindecătoare, care le vor deschide nativilor zodiei oportunități importante, după o perioadă de zbucium intens.

