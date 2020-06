Zodiile de femei care vor cunoaște succesul. Sunt cele mai ambițioase

5. Leu Leoaicele nu se implica in proiecte mici, ci numai in cele care implica multa munca, mult timp si multe cunostinte de specialitate si nu numai. Sunt bine organizate, echilibrate, mereu dornice sa faca totul cat mai ordonat si cat mai rapid. Normal ca prefera si ele functii de conducere! Ca sa le pastreze, angajatorii trebuie sa le ofere exact ceea ce isi doresc.

4. Balanta Balantele sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a lucra mult si eficient. Aceasta le face sa fie indispensabile la locul lor de munca. Sunt bune diplomate, ceea ce la face sa fie cautate, mai ales in meserii care implica mult tact sau negocieri. In munca de echipa fac fata cu brio, colegii iubindu-le si apreciindu-le in acelasi timp. Balantele muncesc pana la epuizare. Niciodata nu se vaita si acest lucru le recomanda pentru cariere de durata.

2. Capricorn Si femeile acestei zodii sun predispuse la cariere de succes. Si ele sunt ambitioase, incapatanate, dornice sa se afle in puncte cheie. Pentru a-si atinge scopurile, face tot ce poate, munceste mult, se implica la maxim, petrec mai multe ore la serviciu, totul pentru a ajunge in posturile dorite si a produce venituri mai mari. Obstacolele din calea lor sunt depasite din mers, cu mult tact.

Horoscop 4 Iunie 2020, ora: 07:30

Luna calatoreste din Scorpion in Sagetator, iar in curand va intra in eclipsa. Un portal se deschide… Vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Vei vedea imaginea de ansamblu. Pluto, Jupiter si Saturn sar in ajutor ca tranzitia sa fie mai usoara. Profita de toate oportunitatile aparute!