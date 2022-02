Zodiile protejate de Dumnezeu în anul 2022

Pești



2022 este anul tău, fără doar și poate! Astrele se aliniază în favoarea ta și te vei bucura din plin de protecție divină. Fiind un an al fluxului și al abundenței pentru zodia ta, 2022 promite să-ți ofere exact acel impuls de care aveai nevoie pentru a trece la un nivel superior, dar și toate circumstanțele necesare. Vei putea lăsa în urmă frustrările și regretele trecutului și vei putea porni la drum cu mintea limpede și cu sufletul curat.

Pe parcursul anului 2022 ești mult mai productiv/ă decât în trecut și se pot observa îmbunătățiri semnificative atât în plac social, cât și în plan emoțional. Ai șansa de a te dezvolta din punct de vedere spiritual și de a-ți întări conexiunea cu Divinitatea. Toate aceste lucruri minunate sunt posibile tocmai pentru că beneficiezi de influența a două planete puternice. Jupiter stă în zodia ta încă de la sfârșitul anului 2021 până în data de 10 mai pentru ca mai apoi să revină în semnul tău începând cu data de 28 octombrie și până pe 20 decembrie. Această mișcare planetară îți oferă noroc și putere de la începutul anului 2022 și până la sfârșitul lui. De altfel, prietenul tău drag, planeta Neptun îți va spori puterea intuitivă.

Rac

„Anul tău de explorare” este chiar 2022. Îți culegi toate roadele muncii de anii trecuți și înveți să te apreciezi mai mult. Fiind sub influența lui Jupiter și Neptun, te simți cu adevărat “tu”, relaxat/ă și în largul tău.

O altă planetă care are o mare influență asupra ta pe parcursul acestui an este chiar Pluto. Chiar dacă este o planetă micuță, ea are o putere magică extraordinară și tu te bucuri din plin calitățile sale speciale. Cu ajutorul aceste influențe înveți că trebuie să muncești din greu pentru a obține ceea ce îți dorești, însă, cel mai important aspect este faptul că vei obține cu adevărat tot ceea ce-ți dorești. Mai mult, vei avea minunata șansă de a lucra cu tine, cu spiritualitatea ta, cu „Eul tău superior”. Conexiunea cu Divinitatea devine tot mai puternică, iar asta înseamnă că experimentezi un anumit tip de iubire la care mulți nu au acces. Vei afla ceea ce înseamnă să fii o ființă amabilă, blândă și iubitoare într-o lume rece, de gheață. Ai grijă de dragostea ta, tocmai pentru că ea ar putea vindeca sufletele altora!

Fecioară

Sper că ești pregătit/ă pentru cel mai bun an al tău de până acum! Pentru tine, anul 2022 este „Anul renunțării”. Lași în urmă tot ceea ce nu-ți mai folosește, toată toxicitatea pe care ai adunat-o pe parcursul timpului și îți eliberezi sufletul de poveri grele. Renunți la obiceiurile nesănătoase, la dorința de putere și la furie, făcând loc în inima ta pentru iubirea divină.

Neptun are o foarte mare influență și asupra ta, iar asta înseamnă că ești îndemnat/ă să lucrezi cu propria persoană și cu spiritualitatea ta până când vei reuși să te eliberezi de toată presiunea acumulată în trecut. Mai mult, intuiția ta devine mai puternică ca niciodată, iar asta nu înseamnă decât că vei reuși să eviți eroic orice situație care te-ar putea face să suferi.

Având în vedere faptul că ești o persoană foarte stresată, cu un program încărcat (deși refuzi să recunoști asta), pe parcursul anului 2022 înveți să te relaxezi și îți oferi timp să te recuperezi. Chiar dacă tu ai impresia că funcționezi bine chiar și atunci când ești stresat/ă și frustrat/ă, adevărul este că ți-ar prinde bine o pauză, dacă nu vrei să ajungi la epuizare. Știi bine asta!

O altă planetă care te influențează în mod pozitiv este Pluto. Atunci când ea intră în semnul Capricornului, ești îndemnat/ă să renunți la a mai ține cont de ce zice lumea și să te bazezi doar pe ideile și capacitățile tale. Asta înseamnă că poți lăsa timiditatea și bunul simț deoparte pentru a-ți face dreptate și pentru a aduce o schimbare minunată în viața ta. Nu e cazul să te mai ascunzi sau să-ți mai fie frică de lume! Dacă vrei să faci ceva, fă și nu te mai gândi la ce va zice lumea!

