Zootehnicianul care a condus o republică…

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Forțele Navale Române organizează cel mai mare exercițiu multinațional naval - SEA SHIELD 19 - care va avea loc între 2 și 13 aprilie în apele teritoriale ale României şi în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiul din acest an participă 14 nave...

Ivan Bodiul, originar din regiunea Nicolaev, Ucraina, a fost trimis la Chișinău în anul 1946. Având la activ școala medie necompletă și specialitatea de zootehnician, obținută la un colegiu din Voznesensk, aceeași regiune, el a ocupat funcţiile de inspector-controlor cu afaceri agrare, vicecomisar al agriculturii din RSSM, prim-secretar al unor comitete raionale de partid etc. S-a bucurat de aceste reușite datorită biletului de partid, pe care l-a obținut în 1940 şi care îl avansa în cele mai importante funcţii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)