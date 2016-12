Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va oferi 3,8 milioane de euro pentru construcţia locuinţelor sociale în R. Moldova

Peste 3,8 milioane de euro va oferi în anul 2017 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru construcţia locuinţelor sociale în R. Moldova. Autorităţile au anunţat că vor continua activităţile începute şi vor demara lucrări în raioanele Făleşti şi Rezina.

Programele realizate şi acţiunile planificate pentru anul viitor au fost examinate ieri, în cadrul şedinţei Comitetului de supraveghere al Unităţii de implementare a proiectului de construcţie a spaţiului locativ pentru persoane nevoiaşe (UIP II).

”În 2016 am finalizat lucrările de construcție a locuințelor sociale inițiate doi ani în urmă în raioanele Soroca și Hîncești, am continuat lucrările la şantierele din Ialoveni și Nisporeni și am demarat construcția de locuințe în raionul Leova. În total, sînt 128 de apartamente finalizate și date în folosință, iar alte 279 sînt gata în proporție de 70 la sută, iar în primăvara anului 2017 va demara construcția a 112 de locuințe sociale în raioanele Fălești și Rezina”, a comunicat managerul UIP II, Iunona Lungul.





La rîndul său, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov, a reiterat categoriile de cetăţeni eligibili pentru a beneficia de locuinţe sociale. „Vor fi asigurate cu locuinţe familiile tinere şi persoanele nevoiaşe cu venituri mici, care nu-şi pot permite să îşi cumpere un apartament. Vor avea prioritate persoanele cu dizabilităţi severe, orfani dezinstituţionalizaţi cu vîrste cuprinse între 18 şi 21 ani, familiile cu mulți copii, cele cu un singur părinte în care cresc cel puţin doi minori, familiile care întreţin copii cu dizabilităţi severe, familiile tinere sub 35 ani, unde cel puţin unul din membri este angajat al instituţiilor bugetare în domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale din localitate”, a subliniat Zolotcov.

Locuințele sociale sînt construite cu suportul BDCE, care a oferit un împrumut Guvernului R. Moldova, în sumă de 20,4 mln de euro, pe un termen de pînă la 20 de ani. Beneficiarii sînt selectaţi la nivel local de către o comisie ce examinează cererile depuse de solicitanţi.

Timpul.md