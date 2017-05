Constantin Codreanu: „Am mai pus o piatră la temelia ReUnirii”

Deputatul PMP Constantin Codreanu, a participat zilele trecute la o serie de evenimente cu impact cultural și economic asupra relației bilaterale dintre România și Republica Moldova, în beneficiul românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Agenda de lucru a lunii aprilie s-a încheiat pentru deputat cu o serie de activități semnificative pentru cele două state românești, punctul cheie fiind semnarea acordului de înfrățire dintre Consiliul Județean Ilfov, România, și Consiliul Raional Ialoveni, Republica Moldova.

„Săptămâna trecută a fost una sub sceptrul ReUnirii. Joi, l-am celebrat la Ateneul Român pe cel mai mare compozitor român în viață, Eugen Doga, iubit la fel de mult la Chișinău, Iași, București și oriunde în România mare. Vineri, în Parlamentul României, am avut ca invitați președinți și vicepreședinți de raioane din Republica Moldova cu care am vorbit despre proiecte care să aducă bunăstare românilor de pe un mal al Prutului cu sprijinul românilor de pe celălalt mal al unui râu care va deveni, în viitorul apropiat, un râu intern. Duminică, la Ialoveni, am pus o piatră de temelie la altarul ReUnirii prin semnarea unui acord de înfrățire între județul Ilfov și raionul Ialoveni. Suntem pe drumul cel bun. Trebuie să complementăm acțiunile cu impact simbolic, la nivel cultural, cu cele ce au impact pragmatic, la nivel economic”, a declarat Codreanu.





Invitat să transmită un mesaj celor prezenți la semnarea acordului de înfrățire, Constantin Codreanu a susținut: "Ținând seama de importantele modificări politice și economice existente, dorind deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul unităţilor administrative, este perfect justificată acțiunea pe care reprezentanții administrațiilor locale ale celor două state românesti au facut-o posibilă. Nu mai putem să ne păcălim cu integrarea europeană în Republica Moldova. ReUnirea este singura cale pentru a oferi o viață mai bună concetățenilor noștri. După integrarea în NATO și în Uniunea Europeană, singurul proiect de țară pe care îl poate avea România este ReUnirea celor două state românești ale noastre".



Timpul.md