11 lucruri pentru care Dorin Chirtoacă merită aplauze

În ultimii ani, încercând să preia puterea în capitala R. Moldova, socialiștii se arată atât de frustrați că nu le iese socoteala în cauză, încât se pare că sunt în stare de orice… Inclusiv să risipească nouă milioane de lei pentru referendumul din 19 noiembrie.

De aceea ei umblă val-vârtej, chinuindu-se să convingă chișinăuienii că primarul general suspendat nu a făcut nimic pentru oraș în cei zece ani în care a condus Primăria. Nici noi nu spunem că o fi Chirtoacă sfânt, căci oricine, om fiind, greșește. Cu toate astea, realizările sale nu pot fi trecute cu vederea. Din lipsă de spațiu în ziar, nu vom vorbi despre toate lucrurile bune pe care le-a făcut Dorin Chirtoacă, ci numai despre câteva.



Strada pietonală „Eugen Doga”

20 de străzi renovate

Lacul din parcul Valea Morilor

Scara Cascadelor

Trenul Durerii este unic în Europa

Sute de troleibuze noi

Troleibuz fără fir până la aeroport

Drumul spre aeroport a fost iluminat

Renovarea stației de epurare

Mii de locuri de parcare, curți amenajate și coșuri de gunoi

Chișinăuienii nu mai beau apă cu clor

Chișinăuienii se pot plimba astăzi în voie și liniște prin inima Capitalei fără a fi claxonați la tot pasul. Dorin Chirtoacă a construit prima stradă pietonală din Chișinău, care a devenit în scurt timp unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș. Proiectul a costat peste 12 milioane de lei.În cei zece ani în care Dorin Chirtoacă s-a aflat la cârma Primăriei, au fost modernizate, reparate sau reconstruite peste 20 de străzi, poduri și intersecții, care au făcut circulația în mun. Chișinău mult mai accesibilă. Cei, care nu ne cred pe cuvânt, se pot convinge singuri de acest lucru, dacă vor circula pe bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt, Dacia sau Alba Iulia, ori pe străzile Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Vadul lui Vodă etc. De asemenea, a fost reparat capital şi podul suspendat din parcul „La Izvor”.Scepticii sau susţinătorii lui Dodon ar putea trece pentru a trage o gură de aer şi pe lângă lacul din parcul Valea Morilor. Acest obiectiv turistic a fost reconstruit şi amenajat anume la inițiativa edilului Dorin Chirtoacă. Astfel, pentru ca acest lac distrus în anul 2006 să ajungă la starea de astăzi, a fost evacuată o cantitate de nămol echivalentă cu șase clădiri de mărimea Spitalului Republican. Totodată, au fost construite două decantoare, au fost amenajate malurile, aleea pietonală şi parcul. Nu în ultimul rând, a fost instalată reţeaua de iluminat pietonal.Dorin Chirtoacă nu s-a limitat la aceste realizări și a continuat să facă din Valea Morilor un parc cu adevărat european. În toamna anului 2016, a fost reconstruită Scara Cascadelor. Monumentul a trezit nu doar nostalgia bătrânilor dornici de a admira locul desprins din vremuri demult apuse, dar și entuziasmul tinerilor, cărora li s-a pus la dispoziţie un nou loc formidabil pentru plimbări. Mai mult decât atât, Scara Cascadelor a devenit deja unul dintre cele mai fotografiate locuri din Chișinău.Un alt monument, unic în Europa, a apărut în timpul mandatelor lui Dorin Chirtoacă în scuarul Gării Chișinău, fiind construit în memoria victimelor deportărilor regimului totalitar comunist. Proiectul a costat 25 de milioane de lei și a inclus și repararea, iluminarea și amenajarea scuarului din față Gării. Monumentul Trenul Durerii este reprezentativ la nivel mondial și are menirea de a aminti moldovenilor, în general, și chișinăuienilor, în particular, despre represiunile prin care au trecut strămoșii noștri.Fiind preocupat și de comoditatea chișinăuienilor, Dorin Chirtoacă a depus toate eforturile, pentru ca astăzi pe străzile orașului să circule 160 de troleibuze noi. În anul 2011, el a făcut cea mai mare achiziție din istoria municipiului și a cumpărat în premieră 102 troleibuze noi, care corespundeau standardelor europene. Iar din 2012, tot la inițiativa sa, alte 58 de troleibuze au fost asamblate în Chișinău.Un alt proiect cu care capitala R. Moldova se poate mândri este troleibuzul fără fir, care poate parcurge cel puțin 50 km pe baterii. Noul mijloc de transport circulă acum pe ruta care leagă orașul de aeroport. Astfel, din vara anului 2017, chișinăuieni și oaspeții Capitalei beneficiază de transport sigur și accesibil până la Aeroportul Internațional Chișinău. Primarul Dorin Chirtoacă este convins că, dacă nu i se vor pune bețe în roate și el își va putea duce mandatul la bun sfârșit, troleibuzele fără fir vor înlocui treptat autobuzele. Prin urmare, transportul public din Chișinău și suburbii va fi unul ecologic. Această practică ar putea fi o premieră nu doar pentru țara noastră, dar și pentru toată EuropaPorţiunea de drum Porţile Oraşului - Aeroportul Internaţional Chişinău, care până în 2015 era scufundată în beznă, pe timp de noapte, a fost iluminată în totalitate. Reţeaua de iluminat public are cca 10 km şi este amplasată pe mijlocul traseului. Au fost instalaţi 251 de piloni cu înălţimea de 11 metri şi 2 braţe, cu scopul de a asigura iluminarea ambelor sensuri de circulaţie. În total, traseul este iluminat de 409 corpuri electrice de culoare albă, pe bază de led, cu un consum redus. Merită atenție faptul că numărul de corpuri de iluminat public a crescut cu circa 1500 de unități în tot orașul, care asigură funcționarea a circa 38000 corpuri de iluminat.Chișinăuienii au scăpat și de mirosul urât din oraș, după ce stația de epurare a apelor uzate, lăsată de izbeliște mai bine de patru decenii, a fost în sfârșit renovată. După ce au fost evacuate tonele de nămol adunate timp de zeci de ani, construcția a fost dotată cu o tehnologie olandeză, bazată pe Geotube, care asigură buna funcționare a stației.Începând cu anul 2007, până în prezent, în Capitală au fost amenajate peste patru mii de locuri de parcare și câteva sute de semafoare inteligente. De asemenea, în oraș au apărut peste două mii de coșuri de gunoi. Copiii se pot bucura de 250 de terenuri de joacă, în timp ce părinții lor se pot odihni în curțile blocurilor amenajate cu suportul Primăriei mun. Chișinău.La fel, primarul Dorin Chirtoacă a fost cel care s-a preocupat de calitatea apei consumate de către locuitorii Capitalei. În această privință, edilul a obținut finanțare pentru asigurarea calității apei și a standardelor europene de funcționare a regiei „Apă-Canal Chișinău”. El a modernizat stația de pompare de la Nistru și stația de tratare a apei. În același timp, Dorin Chirtoacă a reabilitat 50 de fântâni arteziene, sute de rețele de apeduct și canalizare și trei mii de branșamente de la blocurile locative.