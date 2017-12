12. 12. 2017: Ce se întâmplă la această dată

Numărul 12 are o semnificație specială, fapt pentru care merită abordat acest subiect. La această dată, indiferent de an, se deschid porți vibraționale de excepție, conform numerologiei.

Numărul 12 are conotații speciale. 12 semnifică în numerologie puterea divină, iar data de 12.12 poate aduce evenimente din cele mai neprevăzute.

Sunt 12 ceasuri într-o zi și 12 luni într-un an. De asemenea, zodiacul conține 12 semne. Acest număr are semnificații speciale și din punct de vedere spiritual.





Marile concepte filosofice și religioase sunt legate de numărul 12, care semnifică puterea lui Dumnezeu.

Iisus Hristos a pășit prima oară în Templul Ierusalimului la 12 ani și a uimit preoții de acolo cu profunzimea gândirii sale.

Atunci a început să predice legea cea nouă, a chemat lângă sine nu mai mult și nici mai puțin decât 12 apostoli care au pus atunci bazele creștinismului după sacrificiul Mântuitorului.

Tot numărul 12 apare și în Pilda Tămăduirii, când Iisus a vindecat o femeie care sângera de 12 ani.

La data de 12. 12 oamenii pot avea revelații care să le schimbe viața. La această dată se produc de obicei cele mai interesante evenimente cu valențe spirituale.

PE 12. 12 se pot produce lucruri frumoase pentru fiecare dintre noi, asta dacă credem și noi cu tărie în ele.

Totodată, Pământul se află în a 13-a zonă cosmică

Ezoteristii sustin ca pamantul se afla in aceasta perioada in cea mai ostila zona cosmica, zona a 13-a. Se spune ca atunci cand planeta noastra trece prin acest portal, au loc schimbari fundamentale.

De altfel, si din punct de vedere numerologic au tot fost lansate avertismente despre soarta noastra in anul 2017, an 1 din punct de vedere karmic. Cifra 1 simbolizeaza inceputul, transformarea radicala, schimbarea de paradigme sociale la nivel global.

Cei care cred in ezoterism sustin ca noi traim intr-o inchisoare grea si ca sa ne eliberam din sclavie trebuie sa intelegem mai intai ce ni se intampla. Mai mult, acestia spun ca seismele nu sunt doar niste fenomene mecanice naturale, ci niste avertismente ca omenirea sa se trezeasca la realitatea.

Sistemul solar se afla acum intr-o zona cosmica in care o constelatie a fost distrusa si si-a lasat ramasitele periculoase. In momentul in care vom trece de zona a 13-a, vom deveni mai spirituali, insa aceasta evolutie dureaza.

Planeta noastra se afla, din punct de vedere energetic si vibrational, intr-o miscare ascendenta. Toata lumea trebuie sa invete sa se armonizeze. Cei care refuza sa prinda mersul lucrurilor vor ramane in urma evolutiei.

In acest an karmic 1, oamenii vor constientiza ca nu exista nimic mai pretios decat iubirea. Iubirea, care a devenit derizorie in ultimii ani, va renaste in sufletele celor care sunt pregatiti si isi doresc cu ardoare sa evolueze din punct de vedere spiritual.

Cu cat oamenii vor evolua sufleteste, cu atat banii si lucrurile materiale vor conta mai putin. Fiintele evoluate spiritual stiu ca orice lucru material sau bunastare financiara poate fi subjugata de puterea infinita a iubirii.

