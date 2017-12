8 alimente care scad tensiunea arterială. Tu le mănânci?

Hipertensiunea arteriala este un factor de risc major pentru cazurile de atac de cord (infarct miocardic), insuficienta cardiaca, anevrisme ale arterelor (de exemplu anevrism aortic), boala arteriala periferica si este cauza bolilor renale cronice. Chiar si o crestere moderata a valorilor tensiunii arteriale este asociata cu o speranta de viata mai redusa. Modificarea obiceiurilor alimentare si a stilului de viata pot aduce ameliorari, tinand sub control tensiunea arteriala, si pot reduce riscurile asociate cu complicatii ale starii de sanatate.

Iata 8 alimente care scad tensiunea arteriala.

1. Sfecla rosie

Sucul de sfecla rosie reduce tensiunea arteriala, micsorand riscul bolilor cardiovasculare si prevenind aparitia atacului cerebral, arata un studiu recent realizat de oamenii de stiinta de la o universitate londoneza. Potrivit acestora, persoanele care beau zilnic cate un pahar de suc de sfecla rosie au tensiunea arteriala mai mica decat oamenii care nu recurg la acest „tratament". Cercetatorii au pus acest efect pe seama nitratilor continuti de sfecla rosie. Acestia actioneaza asupra organismului, dilatand vasele de sange.





2. Spanacul

Spanacul, ca si si alte legume cu frunze verzi au un continut redus de sodiu si sunt o sursa importanta de calciu, dar si de potasiu, acid folic si magneziu. De aceea, spanacul este un aliment-cheie pentru gestionarea hipertensiunii arteriale. O cana de spanac fiert ofera 12-15% din aportul zilnic recomandat de calciu pentru adulti. In plus, spanacul este bogat in fibre dietetice, fier si vitaminele A si C, ceea ce il transforma intr-un aliment esential in orice dieta.

3. Telina

Telina (atat frunzele cat radacina) contine vitamina A, beta caroten, vitamine din complexul B, vitamina C, fier, calciu, magneziu, potasiu si sodiu, nu cel din sarea de masa, ci sodiu organic. Tocmai datorita acestui sodiu organic telina este indicata celor care sufera de hipertensiune arterial. Sucul de telina regleaza tensiune arteriala aducand-o la parametri normali.

4. Sfecla elvetiana

Sfecla elvetiana are un continut ridicat de potasiu si magneziu, facand-o un aliment ideal pentru tinerea sub control a tensiunii arteriale.

5. Ridichie

Ridichiile echilibreaza tensiunea arteriala datorita continutului ridicat de potasiu. De asemenea, antioxidantii din ridichie scad nivelul colesterolului ceea ce, contribuie, la scaderea riscului de a dezvolta o boala cardiovasculara.

6. Napi

Despre napi, nutritionistii spun ca sunt buni în tratamentul bolilor de inima, a anginei pectorale, cat si pentru scaderea tensiunii arteriale. Consumul de napi diminueaza si riscul aparitiei obezitatii sau a diabetului zaharat. Pentru terapie se folosesc atat radacina, cat si frunzele si semintele napilor.

7. Laptuca

Frunzele de laptuca sunt o sursa excelenta de substante nutritive, care ofera celor ce o consuma multe beneficii pentru sanatate. Vitaminele A, C, B1, B2 si minerale precum potasiu, fier, cupru, fosfor, precum si nitrati. Aceste substante contribuie la tinerea sub control a tensiunii arteriale.

8. Rucola

Consumul de rucola furnizeaza organismului energie, vitaminele C, A si K, acid folic, magneziu, calciu, fier si potasiu care ajuta la tensiunea arteriala, întareste sistemul osos si pe cel vascular.



sfatulparintilor.ro