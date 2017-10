A slăbit 50 de kilograme în doar câteva luni după ce a înlocuit cafeaua cu această băutură-minune

O tânăra de 23 de ani, care se îngrășase enorm după ce născuse, a reușit să piardă jumătate din greutatea sa atunci când a decis să înlocuiască ceașca de cafea de dimineață cu una de ceai verde.

Siobhan Thornton intrase în depresie atunci când ajunsese să cântărească peste 105 kilograme și să poarte măsura 22 la haine. Luase foarte mult în greutate după nașterea fiicei sale și după ce partenerul său a părăsit-o. Ajunsese în prag de diabet și era disperată.

Thornton a început să bea zilnic câte două cești de ceai verde, prima dimineață, atunci când se trezea. Astfel, în doar câteva luni a reușit să slăbească peste 50 de kilograme.

„Nu mai aveam nici măcar curajul să mă privesc în oglindă. Sunt convinsă că am pierdut primele 30 de kilograme doar bând acel ceai verde. Am reușit să îmi reduc indicele de masă corporală la jumătate. Metabolismul meu s-a schimbat complet”, a spus tânăra pentru The Mirror.





Chiar și după ce a pierdut jumătate din greutate, Thornton continuă să bea ceai verde și să meargă la sala de sport de trei ori pe săptămână. A ajuns să cântărească 57 de kilograme.

Studiile au arătat faptul că ceaiul verde ajută la oxidarea grăsimilor și îmbunătățește efectul exercițiilor.

doctorulzilei.ro