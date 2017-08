După o sarcină care i-a adus 17 kilograme in plus si despărțirea de iubitul sau, Siobhan Thornton a reușit sa revină la greutatea normala folosind un ingredient la îndemâna oricui.

Acumulase 17 kilograme si era in pragul de a fi diagnosticata cu diabet. In timpul sarcinii consumase aproape zilnic produse de tip fast food. Cu toate acestea, o schimbare simpla in dieta a ajutat-o sa revina la greutatea normala.

Thornton a început sa bea cel putin doua căni de ceai verde in fiecare zi si spune ca acest truc a ajutat-o sa piardă kilogramele acumulate in timpul sarcinii.





„Evitam sa ma uit la mine și îmi scăzuse încrederea în propria persoana. Acum am redus la jumătate indicele de masa corporal. Sunt convinsa ca am reușit sa scap de kilogramele în plus cu ajutorul ceaiului verde", a spus Siobhan, scrie adevarul.ro.