Abril Lorenzatti, în vârstă de 17 ani, a fost desemnată de Guinness World Records ca fiind adolescenta cu cel mai lung păr din lume. Supranumită Rapunzel, tânăra deține o podoabă capilară de 152 de centimetri.





Tânăra din orașul argentinian Villa Carlos Paz și-a îngrijit părul cu răbdare, fără să îl tundă în ultimii 11 ani. Abril spune că a renunțat să-și mai tundă părul după o tunsoare nereușită. Pe când era copil, ea a fost inspirată de filmul Matilda să adopte o tunsoare similară personajului omonim din film. Din păcate, experimentul nu a reușit. „A doua zi când m-am privit în oglindă, nu mi-a plăcut ce am văzut. Părul meu era foarte scurt, așa că am hotărât să îl las să crească, să nu îl mai tund până ce nu va fi neapărat necesar sau până când voi hotărî că am nevoie de o schimbare. După patru ani de la acel moment, părul meu deja crescuse foarte mult, iar lumea a început să mă numească Rapunzel, sau fata cu părul lung. În toți acești ani nu mi-am tuns decât vârfurile“, a declarat Abril.

Tânăra argentiniană a devenit obiectiv turistic în orașul său. Turiștii din oraș se opresc să o întrebe cum a reușit să își întrețină părul atâția ani. Însă rețeta lui Abril nu este una specială. Aceasta susține că nu face nimic altceva decât să îl spele o dată la două zile, cu șampon și balsam. Uneori este ajutată de mama sa. Singurele dificultăți apar când trebuie să urce scări sau să meargă afară în condiții de vânt puternic. „Sunt nevoită să îmi ridic părul atunci când urc scările în avion, spre exemplu, pentru că risc să mă împiedic în el“, a declarat Abril.





Tânăra este foarte încântată de titlul obținut. „Sunt extrem de recunoscătoare pentru acest titlu. Este încântător, pentru că nu mă gândisem că părul meu va fi luat în considerare pentru o asemenea distincție. Am rămas cu o experiență foarte plăcută.“

Sursa: Cotidianul.ro