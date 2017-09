Adrian Ursu face lumină în scandalul tortului la o nuntă. „Am să vă înec în Nistru!”

Zilele trecute, pe o rețea socială a apărut o postare despre tortul pregătit de Irina Negară, soția interpretului Adrian Ursu, pentru o nuntă. Mirele și mireasa s-au arătat indignați de decorul tortului și au pornit un adevărat scandal pe internet. Însă Adrian Ursu a decis să facă lumină în acest caz, povestind detaliile pe îndelete.

„Nunta fără tortă de la Irina Negara si cu o înjurătură pentru clienti!" Cu multe luni înainte de nunta noastră ce a avut loc pe 6 septembrie 2017, eu am avut grijă sa comand tortă la deja vestita Irina Negară. Designul și umplutura am confirmat personal cu doamna în cauză, pentru ca să ma asigur că torta va fi așa cum mi-o doresc și în același moment să se combine cu restul decorului... . La întrebările mele de ce torta e diferită de ceea ce am comandat noi, ea a spus că nu este o patiserie si design-urile le face așa „cum vrea ea”, scria mireasa pe facebook.

Totuși, soțul Irinei Negara, Adrian Ursu a venit și el cu o replică. Potrivit interpretului, mirii au fost inadecvați și comportamentul lor a fost urât.