Ai bani, ai sănătate. Nu ai bani, nu ai nimic sau despre scumpirea serviciilor medicale

Prețul serviciilor medicale pentru persoanele neasigurate s-a majorat. Totuși, scumpirea, spun cetățenii, îi va afecta mult și pe cei cu poliță de asigurare, întrucât rândurile de așteptare la specialiști sunt mari, iar boala care i-a trimis la spital, poate să se agraveze. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină justifică prețurile prin faptul că cheltuielile de salarizare, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale și cheltuielile indirecte sunt prea mari.

Pentru o consultație medicală, prețul s-a majorat de la 21 la 90 de lei. Analiza generală a sângelui va costa 75 de lei, în timp ce la clinicile private aceeași analiză costă 26 de lei. S-au scumpit și zilele de internare. O zi în serviciul terapeutic care era înainte 144 de lei, de acum va fi 209 lei. O zi de internare în cardiologie s-a scumpit cu mai mult de 100 de lei și va costa 345. Ziua de reanimare care era 533 de lei, va costa pacientul aproape 1000 de lei.

Ministerul Sănătății a argumentat în Nota Informativă a modificării Hotărârii de Guvern din 29 decembrie 2011 că tarifele propuse au câteva elemente de bază: cheltuielile pentru salarizare, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale, cheltuielile pentru reagenți și medicamente, uzura mijloacelor fixe și cheltuieli indirecte – energie, apă și canalizare, salubritate, telecomunicații și altele. Au menționat că mai multe instituții medicale au procurat utilaje medicale noi și investigațiile ar trebui scumpite în acest sens.





Scopul statului în respectivele majorări constă în asigurarea accesului și acoperirea necesităților populației la servicii de sănătate de o înaltă calitate, servicii performante și inovative, prestate în instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova. „Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului prezentat, va contribui la creșterea capacității instituțiilor medico-sanitare în efectuarea investigațiilor de înaltă calitate, utilizarea echipamentului medical performant, îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii medicale contemporane, orientate pentru prevenirea și profilaxia maladiilor care duc în final la ameliorarea și fortificarea sănătății populației la nivel național”, menționează autorii proiectului.

„Asigurarea medicală – amăgeală. Unde se duc banii?”

Larisa Slivciuc este o pensionară de 62 de ani din Chișinău. Pe lângă pensia de circa o mie de lei, femeia mai primește și salariul puțin peste două mii de lei din munca de casier de bagaje de la Gara de Sud din Capitală. Dar banii adunați într-o lună, nu-i ajung pentru medicamente și alte necesități. „Am diabet zaharat. Mai am niște probleme cu ficatul, cu rinichii, cu tensiunea. Medicamentele pentru diabet sunt compensate, dar tot cheltui bani pentru teste și consultații medicale. Eu cu polița medicală dacă mă înscriu la un medic, trebuie să aștept un rând de câteva luni sau un an. De exemplu, a trebuit să aștept două luni ca să trec o investigație medicală. Dar cu bani, m-am dus la o policlinică privată, am achitat consultația medicului, 120 de lei, și am primit o consultație că am fost mulțumită. La investigația unui utilaj medical am dat o sută de lei, mi-e clar ce am. Cu asigurarea medicală este imposibil să faci toate acestea, pentru că sunt rânduri enorme, înscrieri cu două luni înainte la consultații. Dar știți că în două luni, boala se agravează la om?!”, se întreabă femeia.

Larisa crede că asigurarea medicală nu are niciun folos. „Parcă e o amăgeală. Nu știu unde se duc banii aceștia. Cum eu lucrez, mi se rețin bani din salariu care se duc pentru pensie și asigurare medicală. Dar ce fac persoanele fără adăpost? Mă uitam la ei și la cum urgența are grijă de ei. Vai de capul lor – sunt alcoolici, mai au capul spart, medicii de la urgență au o atitudine urâtă față de aceste persoane fără adăpost – îi ridică ca pe niște câini și nici măcar nu se uită la ei. Ai bani, ai sănătate, nu ai bani, nu ai nimic. Așa și în spitale. Eu când mă duc la policlinică, atâția nervi îmi fac că vin cu dureri de cap și cu o tensiune de 180. Mai bine nu mă mai duc la policlinică”, mărturisește interlocutoarea.

Unii oameni nici nu vor să audă de polița medicală. Vasile Madan, un tânăr de 30 de ani din Chișinău, este liber-profesionist. Spune că nu are asigurare mai mult de cinci ani. „Nu știu cât de mult o să mă afecteze aceste scumpiri ale serviciilor medicale, pentru că merg mai degrabă la clinicile private. Acum prețurile sunt aproape identice la instituțiile medicale de stat și la cele private, dar calitatea serviciilor este sau va fi la fel? Sunt sceptic în această privință, nemaivorbind de rândurile lungi din spitalele de stat”, concluzionează bărbatul.

Împotriva scumpirii serviciilor medicale

Medic-chirurg la Spitalul Raional Nisporeni, Ion Angheluță spune că este împotriva scumpirilor serviciilor medicale. „Bolnavii care sunt neasigurați și plătesc și ziua-pat, medicamente, anestezie și operații, pentru ei o să fie foarte greu. Noi încă nu am primit tarifele noi, dar am înțeles că sunt foarte scumpe – o zi în reanimare o să fie peste o mie de lei. Nu știu de unde oamenii o să plătească atât – asta e ceva ieșit din comun. Lumea e atât de săracă acum”, povestește specialistul.

Mai mult, medicul spune că o operație simplă de înlăturare a unui aterom sau lipom (patologii maligne), care este foarte simplă, va costa foarte mult. „Înlăturarea acestor două patologii durează mai puțin de zece minute de lucru. Și o să coste peste 400 de lei. Chiar nu știu de unde să plătească oamenii atâția bani. Posibilitățile oamenilor, în special, ai celor care locuiesc la sate, sunt limitate”, a declarat Ion Angheluță pentru ziarul TIMPUL.

Compania Națională de Asigurări în Medicină susține că, pentru serviciile medicale prestate persoanelor, costurile sunt acoperite integral de ei, fără vreo plată suplimentară pentru acestea din partea beneficiarilor. „Menţionăm că modificarea tarifelor vizează în special serviciile medicale prestate contra plată cetăţenilor care nu sunt asiguraţi ori care nu respectă paşii de acces în sistem (bilet de trimitere de la medicul de familie, medic specialist). Persoanele încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care urmează paşii de acces în sistem, beneficiază de serviciile incluse în Programul unic al AOAM, oferite la toate nivelurile de asistenţă medicală”, comunică reprezentanții CNAM pe site-ul instituției. Astfel, sistemul medical insistă ca toată lumea să cumpere polițe medicale.

„Asistența medicală va deveni un lux nepermis pentru mii de cetățeni”

Scumpirile vor afecta considerabil realizarea dreptului la ocrotirea sănătății nu doar a persoanelor care nu au poliță de asigurare medicală, dar și a celor care dispun de ea. Aceasta este poziția Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai care s-a sesizat din oficiu. „Și asta pentru că au fost majorate esențial și tarifele la servicii medicale, investigații medicale care nu intră în polița de asigurări medicale obligatorii. Asistența medicală va deveni un lux nepermis pentru mii de cetățeni din categoriile social vulnerabile, iar reducerea accesului la servicii medicale va conduce la sporirea morbidității și mortalității”, consideră Ombudsmanul, amintind de faptul că și fără aceste scumpiri, multe persoane nu se adresau la medic din lipsă de bani sau din cauza corupției în sistemul de sănătate.

„Și asta deoarece pensia medie lunară nu acoperă minimul de existență pentru pensionari, iar salariul minim pe țară stabilit nu acoperă minimul de existență calculat semestrial. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în primul semestru al anului 2016 minimul de existenţă în Republica Moldova a fost de 1813,7 lei, iar salariul minim lunar - de 2 100 lei”, susține avocatul poporului.

Instituția Ombudsmanului va iniția o investigație în acest scop, urmând a fi stabilită măsura în care au fost justificate aceste majorări de prețuri, pe tipuri de servicii, și pe cât s-a ținut cont de coraportul preț/venituri ale persoanelor.

Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, peste 14 mii 600 de cetăţeni au achitat, în luna ianuarie 2017, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă, cu 4 mii 300 persoane mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În prezent, din totalul cetăţenilor 87 la sută sunt asiguraţi medical. Peste un milion de persoane sunt asigurate de către stat.

Conform Companiei Naționale de Asigurări din Moldova, persoanele neasigurate pot să-și cumpere polița de asigurare medicală în valoare de 4056 lei. Până la 1 martie, asigurarea de sănătate poate fi luată cu reducere de până la 75%, adică cu 1014 lei.

Proprietarii de teren agricol vor beneficia de reduceri și vor achita la fel, 1014 lei. Fondatorii de întreprinderi individuale, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, precum și alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern vor plăti 2028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prețul primei de asigurare medicală.

După 31 martie, persoanele care nu și-au cumpărat poliță de asigurare medicală vor trebui să o plătească integral. De asemenea, vor trebui să achite și amenda pentru penalitatea aplicată.



Care vor fi scumpirile?

Consultaţia primară a medicului stomatolog – 107 lei

Extracţia dintelui fără anestezie – 143 lei

Extracţia dintelui cu anestezie – 197 lei

Examinarea citomorfologică a frotiului cervixo-vaginal inclusiv în screening (test Papanicolau) - 125 lei

Ecografie obstetricală în trimestrul I (pînă la 11 săptămîni), sarcină multiplă, transabdominal – 98 lei

Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina) (2D) – 211 lei

Ecografia sarcinei transvaginal – 153 lei

Ecocardiografie transesofagiană -1238 lei

Mamografia unei glande mamare în regim digital – 234 lei

Cateterism cardiac drept cu ventriculografie – 9481 lei

Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională a creierului – 2093 lei

Implantarea de valva aortala - 297529 lei

Tromboliza regională prin cateter - 37228 lei