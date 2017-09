Alegeri în Germania - rezultate definitive: victorie netă a conservatorilor lui Merkel. Extrema dreaptă a intrat în parlament cu 13% din voturi

Conservatorii cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi ramura sa bavareză Uniunea Creştin-Socială (CSU) - au obţinut o victorie netă, mult mai largă decât se aştepta, la alegerile parlamentare federale de duminică, în timp ce dreapta naţionalistă, Alternativa pentru Germania (AfD), a înregistrat un scor ce-i permite intrarea în parlament, relatează AFP.

ACTUALIZARE 10:42

Angela Merkel va fi reconfirmată în funcţia de cancelar printr-un vot în Bundestag (camera interioară a parlamentului federal) după constituirea unei coaliţii majoritare în parlament. Negocierile dificile în acest sens, care se conturează între CDU/CSU, Partidul Liber-Democrat (FDP, liberalii) şi Verzi (ecologiştii), ar putea dura până în decembrie.





Potrivit rezultatelor definitive, conservatorii au obţinut 33% din sufragii, cu 8,5% mai puţin decât la scrutinul din 2013, iar social-democraţii - 20,5%, cu 5,2% mai puţin.

Pe locul al treilea se află AfD, cu 12,6%, înregistrând un scor cu 7,9 puncte procentuale mai mare decât în 2013, ceea ce îi permite intrarea în Bundestag.

Pe locurile următoare se situează liberalii, cu 10,7%, mai mult cu 5,9% faţă de scrutinul anterior, când FDP nu a mai reuşit să intre în parlament. Stânga radicală Die Linke a obţinut 9,2% (plus 0,6%), iar ecologiştii - 8,9% (plus 0,5%).



Viitoarea cameră inferioară a parlamentului german va avea un număr record de deputaţi: 709, faţă de 630 în actuala adunare. Această creştere a numărului de deputaţi se explică prin sistemul proporţional complex din Germania, care ajunge periodic să redistribuie, la finalul numărării, mandate suplimentare tuturor mişcărilor reprezentate.

Cancelarul Angela Merkel, liderul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), s-a declarat mulţumită de rezultatul obţinut în scrutinul parlamentar şi consideră că scorul bun înregistrat de formaţiunea extremistă Alternativă pentru Germania (AfD) reprezintă un test.

Succesul partidului Alternativă pentru Germania este un test pentru poporul german, a apreciat Angela Merkel, subliniind că este important ca alegătorii care votat cu AfD să fie recâştigaţi de formaţiunile moderate.

Publicaţia Time a întocmit o listă cu lucruri neştiute despre cea mai puternică femeie din lume.

Numele de fată al Angelei Merkel este Angela Kasner, tatăl său având rădăcini poloneze. Merkel este de fapt numele primului soţ al cancelarului, un fizician cu care s-a căsătorit în 1977, căsnicie care a durat doar patru ani.

Tatăl Angelei Merkel a fost pastor protestant, iar mama sa a fost profesoară de latină şi engleză. Ei au fost nevoiţi să se mute din vestul Germaniei în est, imediat dupa ce s-a născut fiica lor, Merkel.

Susţinătorii săi îi spun adesea „mutti”, care în germană înseamnă „mami”.

Pe când avea nouă ani şi se afla la ora de sport, Angela Merkel a stat nemişcată timp de 45 de minute pe trambulină, gândidu-se dacă să sară în piscină sau nu.

Merkel a lucrat ca barman la petrecerile din facultate.

Angela Merkel are este licenţiată în fizică şi are un doctorat în chimie cuantică. Unile voci spun că succesul pe care îl are în politică se datorează abordării analitice a situaţiilor, folosită şi în ştiinţă. Merkel a fost singura femeie cercetător de la secţia de chimie teoretică de la Academia de Ştiinţe a Germaniei de Est.

După divorţul de primul soţ, Merkel a locuit o perioadă ilegal într-un apartament din apropierea unei gări. „Nu ai ajuns prea departe până acum”, i-a spus tatăl său când a împlinit 30 de ani

Când a căzut Zidul Berlinului, în 1989, Angela avea 35 de ani. În timp ce oamenii au ieşit să sărbătorească pe străzi toată, ea a băut o bere cu câţiva străini, după care a mers imediat acasă să nu fie obosită a doua zi.

Angelei Merkel îi place să gătească. Cumpără alimente de la supermarketuri pe care le plăteşte cash şi i-a mărturisit preşedintelui nigerian Goodluck Jonathan că îi pregăteşte soţului său micul dejun în fiecare dimineaţă.

realitatea.net