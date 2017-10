Aleksei Navalnîi, principalul oponent al lui Vladimir Putin, neeligibil până în anul 2028

După mai multe luni de consultări informale, Kremlinul a decis să nu îi permită opozantului Alexei Navalnîi să candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor, transmite BBC citat de paginaderusia.ro, care citează două surse din administrația președintelui Vladimir Putin.

Navalnîi și-a anunțat intenția de a participa la alegerile prezidențiale în decembrie 2016. În prezent, el este singurul dintre candidați care desfășoara o campanie activă: a deschis mai mult de 70 de sedii electorale și efectuezaă tururi și mitinguri de campanie.

Ca o confirmare a deciziei Kremlinului suna si ultima afirmatie pe aceasta tema a șefei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, Ella Pamfilova. Ieri, ea a declarat tranșant că Navalnîi nu poate fi înregistrat în calitate de candidat și că el trebuie să aștepte alegerile prezidențiale din 2028 – cand, în opinia ei, expira interdictiile civile care i-au fost impuse in baza condamnarii penale cu suspendare in dosarul „Kirovles”.





Anterior, în luna iulie, Pamfilova declara că Navalnîi are șanse sa fie înregistrat, dacă „se întâmplă un miracol” – anularea condamnării sale sau modificare urgenta a legii electorale.

Navalnîi insa nu vede niciun obstacol juridic în calea inscrierii numelui sau la scrutinul de anul viitor. La fiecare manifestatie el declară ca doreste sa creeze o presiune care să oblige autroitatile să-i înregistreze candidatura.

BBC susține că șeful statului deja a luat decizia de a nu-i permite lui Navalnîi să candideze. Totodata, pentru a nu crea impresia ca impiedica criticii regimului sa candideze impotriva lui Putin, Kremlinul incearca sa gaseasca alti candidati „critici fata de autorități”, pe care sa-i scoata in fata. În calitate de „fețe noi” la alegeri ar putea sa apara, in plus față de „mascotele traditionale ale alegerilor” – Ziuganov si Jirinovski – liderului Partidului Creșterii, dar și jurnalista si moderatoarea tv Xenia Sobciak. De altfel, canalul de televiziune „Dojd”, unde Sobciak lucrează în prezent, a anunțat pe Twitter ca urmeaza o declarație importantă a Xeniei, „pe care toată lumea o aștepta”.