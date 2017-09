Allview X4 Soul Infinity aduce primul asistent virtual în limba română

Allview X4 Soul Infinity se apropie de lansare, iar odată cu acesta vom avea parte și de primul asistent virtual în limba română.



Noile telefoane de la Allview, modelele X4 Soul Infinity și Soul Infinity Plus, vor beneficia de o funcție cu potențial, iar aici vorbim despre primul asistent virtual care știe limba română. Conform companiei, în prezent se lucrează la definitivarea scenariilor de răspuns și se lucrează și la stadiul doi al acestui asistent virtual.

Lucian Peticilă, fondatorul Allview, spune că ”în urma mai multor studii am identificat faptul că românii își doresc un asistent vocal cu care pot interacționa în limba noastră și cred că am reușit să venim cu un produs puternic, cu impact real pentru piața locală”, iar Allview ar putea fi foarte aproape de adevăr în privința cerințelor clienților, având în vedere că asistenții virtuali știu să comunice doar în limba engleză și în alte câteva limbi de circulație majore.





La început, vor fi disponibile funcțiile cele mai utile, care îți ușurează interacțiunea cu telefonul când ești la volan, de exemplu, dar Allview promite că va aduce și alte funcții după lansare.

Allview X4 Soul Infinity va fi vârful de gamă al companiei în acest an. Va avea ecran 18:9 de 5,7 inci și de 6 inci, pentru că vor fi două versiuni: X4 Soul Infinity și X4 Soul Infinity Plus. Cel din urmă va avea rezoluție Full HD+, adică un full HD cu spațiul vertical suplimentar luat în calcul, ceea ce se traduce în 2.160 x 1.080 pixeli. Camera foto principală va fi de 13 sau 16 megapixeli cu f/1.8, capabilă să filmeze 4K. Telefonul mai are 6GB de memorie RAM și cel mai probabil procesorul va fi un MediaTek.