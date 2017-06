Ambasadorul UE în Moldova: Toate reformele, inclusiv Acordul de Asociere RM-UE, respectate

După ce Președintele Igor Dodon a lansat mai multe acuzații privind utilizarea abuzivă a fondurilor europene în Moldova, subiectul a fost discutat la Bruxelles de către ambasadorul UE la Chișinău și membrii Comisiei pentru control bugetar al UE. În acest context, Pirkka Tapiola a declarat că poate dormi liniștit, întrucât, în pofida unor mici devieri, autoritățile respectă atât reformele asumate, cât și prevederile Acordului de Asociere cu UE.



„Cred că am o reputație că sunt o persoană care imediat poate opri un proiect dacă este necesar. A existat o deplasare de la susținerea bugetară. Contează transparența sistemului bugetar. Avem o evaluare foarte strictă a tranșelor de plată. Sunt foarte atent și mă asigur că sunt informat direct despre anumite programe sau proiecte și cred că am suficient descernământ ca să-mi dau seama dacă cineva din delegație nu lucrează în interesul UE sau a Guvernului. Au fost crize în Republica Moldova: politice și economice. Dar acum sunt depășite. Una dintre probleme este că se amestecă politica internă și UE. Noi le-am spus că putem sprijini reformele, dar nu le putem face pentru voi. Dar nu a fost cazul, deoarece am acționat promt atunci când a fost necesar”, a declarat Șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, citat de realitatea.md.

Totodată, acesta a menționat că datorită acestui fapt a crescut și credibilitatea Uniunii Europene în rândul cetățenilor Republicii Moldova, care văd că datoriile și obligațiile asumate sunt respectate.





Sursa: hotnews.md