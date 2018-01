Anul Centenarului în raionul Ialoveni

Toate activitățile educative, istorice, culturale și sportive, care se vor desfășura în acest an la Ialoveni vor fi dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire

Cetățenii noștri s-au obișnuit că, în ulmii anii, Guvernul României oferă sume colosale pentru reconstrucția instituțiilor școlare din R. Moldova, pentru burse de studii sau alte proiecte ambițioase. Însă puțini cunosc că statul român investește mult mai mult în Basarabia. Astfel, așa-numitele acorduri de înfrățire, semnate în ultimii ani între localitățile din cele două state românești, nu sunt altceva decât o oportunitate în plus de a susține oamenii și satele Moldovei.

Raionul cu cele mai multe acorduri de înfrățire cu România

Un exemplu demn de urmat în acest sens îl reprezintă Ialoveniul. Este, probabil, raionul din R. Moldova care are cele mai multe acorduri de asociere cu județele din România. Anatol Dimitriu, președintele raionului, ne-a mărturisit cu mândrie că tradiția de înfrățire moldo-română a luat naștere încă de la începutul anilor 2000, când a fost semnat un asemenea acord cu județul Constanța. Totuși, acordurile productive în această privință au fost semnate abia după ce Ialoveniul a devenit centru raional. „În acest an, vom semna al șaptelea acord de înfrățire cu județul Arad. Până acum colaborăm cu județele Iași, Vaslui, Dâmbovița, Alba, Buzău și Ilfov. Această tradiție frumoasă ne-a ambiționat să înfrățim și toate primăriile din raion cu primăriile din județele din România. Primul pas a fost făcut la 1 decembrie 2017, când ne-am deplasat peste Prut, împreună cu cei 25 de primari din raion, și am semnat acorduri de colaborare cu primăriile din județul Ilfov”, explică Anatol Dimitriu.

Potrivit președintelui raionului, aceste acorduri de colaborare nu sunt semnate doar de ochii lumii, ci contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor raionului Ialoveni. Reprezentanții județelor, cu care au fost semnate acordurile, alocă sume importante din bugetele locale pentru localitățile din R. Moldova. „Recent am decis că de proiectele elaborate, împreună cu consiliile județene, să beneficieze și administrațiile publice locale. Iar în urma unui astfel de proiect, realizat cu susținerea financiară cu județul Ilfov, am dotat toate grădinițele și școlile din raion cu laptopuri, proiectoare și alte aparate, care facilitează procesul educațional”, susține Dimitriu.





Milioane de lei din bugetele județene pentru satele noastre





Funcționarul spune că această realizare ambițioasă a costat 2 milioane și 400 de mii de ei, dar că nici aici succesele colaborărilor nu se opresc. Astfel, specifică el, în satul Rușeștii Noi, a fost construită o grădiniță cu susținerea județului Dâmbovița. Lucrările ar fi valorat peste șapte milioane de lei. „De asemenea, în mai 2018, vom da în exploatare Centrul Expozițional Muzeu, cu susținerea județului Alba. Pentru acest proiect, românii au donat 1,5 milioane de lei, iar Consiliul Raional a contribuit cu peste două milioane”, adaugă președintele.

Tot în anul 2018, Consiliul raional Ialoveni pregătește un alt proiect, pentru care ar putea obține finanțare din partea județului Arad. Și-au propus ca, împreună cu partenerii din România, să organizeze o serie de activități comune, care ar demonstra că, în afară de istorie și limbă, pe cei din Ialoveni îi leagă de România și lucruri mult mai practice. „Vrem să fim un exemplu pentru alte raioane din R. Moldova. Lumea trebuie să vadă că întâlnirile noastre cu partenerii români nu se rezumă doar la activități culturale, unde se cântă și se dansează, dar în urma lor se realizează proiecte concrete”, spune Dimitriu.

Tinerii din Ialoveni se odihnesc gratuit în România

Mai mult decât atât, președintele raionului Ialoveni specifică faptul că, de cele mai multe ori, românii de peste Prut au atât de mult bun-simț, încât oferă suport fără să aștepte ceva în schimb. Bunăoară, în fiecare vară, copiii și tinerii din Ialoveni merg în taberele de odihnă din România și, de regulă, Consiliul raional achită doar pentru transport. În rest, toate cheltuielile sunt acoperite de partenerii români.

De asemenea, anul trecut au fost inaugurate busturile lui Eminescu în satul Ulmu și al Regelui Ferdinand în fața Consiliului raional. „Ambele proiecte au fost susținute de colegii din Prahova, care ne-au adus busturile, dar nu ne-au prezentat prețurile. Anul acesta urmează să inaugurăm bustul lui Inculeț. M-am interesat și, din spusele meșterilor moldoveni, acesta ar costa în jur de 400 mii de lei, deși în România poate fi și mai scump”, presupune Anatol Dimitriu.

Pentru a răsplăti generozitatea fraților români, dar și pentru a cinsti istoria comună care ne leagă, președintele raionului Ialoveni a semnat recent o dispoziție prin care declară 2018 drept Anul Centenarului Unirii. „Toate activitățile educative, istorice, culturale și sportive care se vor desfășura în acest an în raionul Ialoveni vor fi dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire. Acum lucrăm asupra programului. Pe 15 ianuarie, la Casa de Cultură, vom organiza o seară de romanțe dedicată lui Mihai Eminescu, unde vor participa și prietenii din România. Pe 24 ianuarie, toți primarii din raion sunt invitați în județul Dâmbovița să sărbătorim Unirea Principatelor Române. Tot atunci, primarii noștri vor încheia acorduri de înfrățire cu primarii din Dâmbovița. Vor avea loc multe alte evenimente, menite să trezească spiritul național”, conchide Dimitriu.

Înfrățirea e posibilă datorită lipsei primarilor de stânga

Președintele de raion recunoaște că toate reușitele obținute în direcția înfrățirii cu România au fost posibile și datorită faptului că, la Ialoveni, nu există primari de stânga. În unele consilii locale, precizează el, firește că există reprezentanți ai partidelor de stânga, însă aceștia și-au schimbat opinia despre România, după ce au vizitat-o.

Anatol Dimitriu este convins că, nu întâmplător, în 2014, Bucureștiul a adoptat printr-o ordonanță de urgență o lege conform căreia autoritățile locale din România pot aloca din bugetul propriu resurse financiare pentru satele și raioanele din R. Moldova cu care au semnat acorduri de colaborare. „Prin atitudinea pe care o are față de noi, dar și prin proiectele de sute de mii de euro pe care le acordă Republicii Moldova, fără a cere nimic în schimb, România a demonstrat că este partenerul nostru strategic”, conchide funcționarul. El își amintește că, de câte ori s-a întâlnit cu partenerii din România, aceștia i-au spus că avem mult de muncit. „Atunci când poporul R. Moldova va înțelege că suntem un neam și o țară și își va dori Unirea, aceasta se va întâmpla”, adaugă funcționarul.

Obligația fiecăruia dintre noi, ne atrage atenția președintele de Ialoveni, este să mergem prin satele Moldovei și să comunicăm cu băștinașii. Să le explicăm că România nu este dușmanul nostru, după cum ni-l prezintă anumite forțe politice de la Chișinău, ci dimpotrivă este fratele și camaradul nostru de nădejde. „De aceea, datoria noastră este să promovăm tot ce-i românesc”, se arată convins Anatol Dimitriu.