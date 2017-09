Au platit o fata de 15 ani sa aiba grija de bebelusul lor, dar ce i-au facut acesteia i-a trimis direct la inchisoare

Un barbat in varsta de 27 de ani si partenera acestuia de 23 de ani au fost arestati dupa ce o minora pe care au platit-o pentru a avea grija de bebelusul lor i-a reclamat la politie.

Jeffery (27de ani) si Samantha (23 de ani) au angajat o minora in varsta de 15 ani pentru a avea grija de bebelusul lor cateva ore pe zi.



La scurt timp dupa ce fata a inceput sa vina in casa sotilor, Samantha a intrebat-o pe aceasta daca vrea sa intretina relatii sexuale cu sotul ei. Adolescenta a refuzat pe loc propunerea femeii.





Dar tanara de 23 de ani nu a renuntat la idee. De fiecare data cand bona de 15 ani venea la ei acasa, ea ii arata diferite jucarii sexuale si lenjerii intime provocatoare. In urma numeroaselor presiuni la care a fost supusa, fata de 15 ani a cedat si, intr-o seara, ea a intretinut relatii intime cu Jeffery. In tot acest timp, Samantha ii filma pe cei doi, desi bona ii spusese in repetate randuri sa opreasca inregistrarea.

Samantha i-a spus acesteia ca mereu isi filmeaza sotul atunci cand intretine relatii intime cu alte femei si ca ii poate arata filmarile, daca doreste.

Dupa ce a ajuns acasa, minora i-a povestit totul bunicii sale cu care a mers apoi la politie.

Jeffery si Samantha au fost arestati. Ei sunt acuzati de acte sexual cu un minor si vor aparea in fata unui judecator pe 7 septembrie, relateaza New York Post.