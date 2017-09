Bărbatul internat la Psihiatrie după ce a spart parbrizul unui autoturism cu un topor, va fi eliberat

Imagini revoltătoare la Targu Jiu. Un băbat cunoscut cu afecţiuni psihice distruge cu toporul parbrizul unei maşini parcate în faţa unui bloc. Oamenii legii i-au intocmit dosar penal pentru distrugere.

Speriati, vecinii barbatului sunt de parare ca acesta ar trebui internat intr-un sanatoriu. In acest moment se afla sectia de psihiatrie a spitalului din Tragu Jiu, insa in cateva zile va fi externat.

Pana nu se va dovedi daca a avut discernamant sau nu in momentul in care a savarsit fapta poate umbla fara probleme pe strada.

Barbatul de 57 de ani care a sparta parbrizul unui autoturism cu un totpor a mai fost internat la psihiatrie si este luat in evidente cu probeleme psihice.





Unii vecini ai barbatului sunt de parere ca acesta a a avut doar un moment de ratacire, insa nu reprezinta un pericol chiar daca ieist pe strada ziua in amiaza mare cu un topor in mana.

În Targu Jiu este cunoscut cu afectiuni psihice, iar ieri intr-un moment de furie a luat toporul din casa si a distrus parbrizul unei masini. Vecinii sustin ca acesta a crezut ca in autoturism se afla sotia sa impreuna cu cumnatul lui si a vrut sa se razbune pe ei, cu toporul.