Băsescu îl ACUZĂ pe Dodon de înaltă TRĂDARE: Ar da chiar mâine ţara ruşilor

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, într-o emisiune televizată la Chişinău, că este o diferenţă fundamentală între fostul şi actualul preşedinte al Republicii Moldova, susţinând că Dodon este omul care ar da mâine ţara ruşilor.

"Eu am avut o perioadă o relaţie acceptabilă cu preşedintele Voronin, după care s-a depreciat după ce am vorbit despre unire. Cu preşedintele Dodon nu am avut niciun fel de relaţii. Dar, este o deosebire fundamentală între cei doi preşedinţi. Voronin nu a fost un pro-rus, nu şi-ar fi dat ţara ruşilor, pe când Dodon ar da-o mâine. Noroc că nu se grăbeşte Putin să o ia. Mare deosebire. Voronin era un statalist, cu statul lui, mic, mare, cu problemele lui, nu a acceptat până la urmă Planul Kozak de federalizare a Republicii Moldova. Dodon cred că şi mâine ar accepta federalizarea. Sunt total diferiţi ca abordare. L-am considerat mult mai patriot pe Voronin, dintre cei doi", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la postul TVC21.

Mai mult, Traian Băsescu spune că "doctrina socialistă nu ar fi cea mai rea, dar la socialişti este doar o schimbare de nume, pentru că partidul îşi are originea în partidul domnului Voronin", dar ar trebui să uităm ce înseamnă partid socialist în Uniunea Europeană:





Partidul lui Dodon însă, "şi-a asumat incorect denumirea de partid socialist. Ei sunt un partid pro-rus şi gata", a mai afirmat fostul preşedinte al României.

Mediafax