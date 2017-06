Bautura care iti curata toxinele din corp. Dureaza 5 minute sa o faci si sa o bei!

Ai toate ingredientele la indemana, caci este vorba despre fructe delicioase de toamna. Combinatia dintre acestea si condimentele care accelereaza arderile te ajuta sa scapi de substantele nocive din corp. Vezi ce dieta curata toxinele!

Este vorba despre o bautura de tip smoothie, foarte usor de preparat cu ajutorul unui blender, care are rolul de a curata toxinele din organism. In plus, combinatia dintre fructe si condimente (care este chiar gustoasa!) accelereaza arderile metabolice, regleaza tensiunea sangelui si elimina colesterolul.

Ai nevoie de o gutuie, o para, o lingurita de ghimbir ras, o jumatate de lingurita de curcuma (turmeric) si o jumatate de lingurita de piper. Poate ca pare o combinatie neobisnuita, insa chiar da rezultate!





Amesteca toate ingredientele cu ajutorul unui blender, pana obtii o bautura groasa, ca un piure de fructe. Daca ti se pare greu de baut, asa groasa, dilueaz-o cu putina apa sau cu suc de portocale proaspat facut.

Acest amestec se va prepara in fiecare dimineata si se va consuma imediat. Ideal este sa il consumi in fiecare dimineata pe stomacul gol, pentru ca atunci are cele mai bune efecte. Curata toxinele din corp si iti da o stare de bine.

De ce functioneaza atat de bine? Datorita combinatiei de ingrediente care este extrem de benefica pentru organism:

Curcuma are un efect antioxidant uimitor, in special pentru celulele tractului digestiv si pentru ficat. Are si un efect antiinflamator puternic, ce te ajuta sa scapi de raceli si infectii. Curcuma improspateaza sangele si reduce nivelul colesterolului si al zaharului din sange.

Perele regleaza tensiunea si contin antioxidanti benefici pentru circulatia sangelui. Datorita continutului mare de pectina se va reduce si nivelul de colesterol din sange. De asemenea, te ajuta sa elimini toxinele din organism.

Gutuile nu ingrasa, pentru ca au doar 63 de calorii la suta de grame, insa au o capacitate uimitoare de a arde grasimile! Sunt pline de fibre care au rolul de a detoxifia organismul.

Ghimbirul este un aliat impotriva cancerului, deoarece lupta cu radicalii liberi care afecteaza celulele. Este foarte bine sa il consumi de dimineata, deoarece te energizeaza si ajuta metabolismul sa functioneze mai bine.

Chiar daca nu ai asocia piperul cu fructe, afla ca acesta te poate ajuta sa slabesti si, mai important, curata toxinele din corp! Poate nu stiai, dar piperul este o sursa de vitamina B si vitamina C, nutrienti cu numeroase proprietati benefice pentru organism.

Aceasta bautura te va ajuta sa iti intaresti imunitatea, sa reduci riscul de cancer, sa slabesti, sa detoxifiezi ficatul si sa reglezi metabolismul.