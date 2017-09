Boicotul alegerilor şi Votul Real pentru Reîntregirea Ţării

„Colacul nostru de salvare – Boicotul alegerilor, ca substanţă explozibilă care, împreună cu Votul Real al poporului din conştiinţă, suflet, inimă şi destinul neamului pentru Reîntregire va transmite explozia şi va arunca în aer „Cartagina”, Atenţie! Nu prin Maidan, dar paşnic!”

Am ales acest citat, din ultimele publicaţii ale mele, pentru a sublinia cât de important e la ordinea zilei să fim în stare să respectăm adevărul istoric ce-l parcurgem astăzi neacceptând alterări oportuniste, trădătoare, mişeleşti ce ni se pregătesc şi ni se impun.

În opinia mea, istoria ştiinţifică a poporului român ne aduce argumente cât de mişeleşte, de duşmănos, şi cu câtă nevecinătate s-a comportat şi se comportă Rusia cu noi de la Petru I încoace. Intenţiile de cotropire vădite ale României nu trebuie căutate. Ele sunt şi de faţă prin tot ce de petrece cu noi. E îndeajuns să deschidem ochii, urechile, mintea şi cugetul mai bine. Dar… păcatele noastre, mulţi, încă tare mulţi, mai rămân cu mentalitatea sub captivitatea propagandei cotropitoare. Iată de ce sunt gata să strig şi să scriu aceste cuvinte pe care le-am mai spus şi scris până vor ajunge şi la Cer!





Această poveste veche numai la noi se repetă fără rost. Şi totuşi, mă bucur că încetul cu încetul se fac auzite şi chemările Boicotul alegerilor ce vor urma. Chiar şi unii partinici separatişti, care promovează lozincile lor la miting: „Noi suntem poporul!”, „Noi suntem Moldova!”, „Moldova are viitor!”... astfel îşi mai ascund dorinţele, interesele lor partinice-separatiste şi nu spun nimic despre destinul poporului captivat, ştiu că mioriţele nu vor purul adevăr. Sărmanul nostru popor, cu toate că a fost şi este amăgit şi dezamăgit, prădat şi prostit, izgonit şi hrănit cu astfel de chemări, el nu-şi dă seama că i se spală creierii de înşişi mancurţii noştri. Nivelul intelectual la care este adus o parte bună din popor nu-şi dă seama că dincolo de cortina mitingurilor, partidele-separatiste se avântă la putere promiţând răfuiala cu corupţii şi mancurţii de la putere. Cu aceasta ei se acoperă de a fi atractivi. De ce eu sunt atât de neîncrezător în tot ce declară partidele de la mitinguri? Pentru că acolo unde-i partidul, acolo-i minciună, tâlhărie, hoţie. Cât au furat, au devastat partinicii în ultimii 28 de ani? Ai văzut ca ei să se împartă cu poporul? Ei fură şi duc averea în alte ţări, iar ceea ce au aici ei nici n-o declară, nici nu plătesc impozit.

Aceşti partinici-separatişti mai ţin cont şi de mioriţele reciclate tot timpul şi de propaganda rusească. Da, ele nu pot, nu ştiu, nu vor să ştie măcar destinul, iar în ţărişoara în care mancurţii, trădătorii, corupţii, tâlharii doritori de putere sunt mai mulţi decât locuitorii neplecaţi despre destin, despre inevitabila Reîntregire la mitinguri nu se va spune nimic.

Despre interesele şi crimele „Cartaginei” şi „Morilor de vânt” (a clasei politice şi de guvernare) la mitinguri se spune tare şi mult. Despre destinul poporului – niciun cuvânt. Dar faptele vorbesc că şi „mioriţele” care şi-au dat glasul pe un rachiu pentru nepreşedintele Dodon încep să se trezească, cu toate că sunt hrănite cu poveşti învechite şi sunt chemate la mitinguri cu lozincile: „Noi suntem poporul”, „Moldova are viitor”. Această mişcare în nicăieri continuă s-o organizeze cei ce cred, vor şi tind să pună mâna pe putere abătând poporul amăgit de la destin.

Astăzi să vorbeşti despre destinul neamului, despre cultura, limba, credinţa celor cu mentalitatea înfrântă şi fără gândire critică, necunoaştere, căzuţi în duşmănie şi neacceptarea aproapelui e mai greu decât să-ţi ascunzi intenţiile, interesele şi dorinţele trupeşti. Prin chemările la mitinguri şi desfăşurarea lor s-a infiltrat în conştiinţa celor care nu-s îngrijoraţi de destinul neamului, doar de factorul material. Istoria trece pe lângă ei de parcă nu ei o fac. Misterul mitingurilor acum bine camuflează interesul partinic al organizaţiilor.

Nu zic nimic rău, în general, de aceste manifestări. Ele educă, trezesc conştiinţa, chemând trupul şi sufletul protestatarului la luptă. Dar dacă protestatarii sunt chemaţi, îndemnaţi să ceară ceea ce nu pot obţine în virtutea tuturor situaţiilor politice interne şi geopolitice externe, ce folos din această „mişcare revoluţionară”?

Am fost chemaţi noi, pensionarii, cei fără drept de recalculare a pensiei, cei prădaţi de miliarde de dividende de la „prihvatizare” încoace, chemaţi la 27 august să ne adunăm în scuarul Teatrului de Operă şi Balet, unde Uniunea Pensionarilor va cere dreptatea! Aşa cu tensiune, cu puţinele puteri ce mi-au mai rămas, m-am prezentat, dar… planurile partinice după care se supune şi Uniunea Pensionarilor captivată de PPDA, sub conducerea preşedintelui Victor Leancă, categoric s-au schimbat. Organizatorii mitingului ne-au înarmat cu alte chemări-lozinci: „Noi suntem Moldova!”, „Moldova are viitor!”, „Noi suntem o ţară!”...

Nu încape nicio îndoială, o ţară cu o statalitate care o vreau conducătorii mitingurilor. O ţară fără oligarhi, fără trădători, tâlhari, corupţi în parlament şi guvern!

Partidul organizator, cu intenţii bune, fără să explice dacă va putea crea o astfel de ţară, se situează pe poziţie separatistă care se contrapune destinului poporului, istoriei, neamului. Prin lozinci, chemări, strigăte se acoperă posibilitatea de a înţelege, posibilitatea dacă poporul poate scăpa! de captivitatea tâlharilor, de cotropirea externă, de haidamacii de la putere care nu vor să plece nici în ruptul capului. Aceşti separatişti – Atenţie! – chinuie poporul!, nespunându-i adevărul – adevărul că afaceriştii de la putere nu vor pleca şi că de Plahotniuc, Lupu, Diacov, Candu, Filip, Dodon…. nu vom scăpa nici morţi.

Ei acum au toată puterea ocrotită prin „lege”. Eu mă tem de ei pentru că au mare susţinere din interior de mulţi trădători şi din exterior de forţele geopolitice. Ce costă ei în esenţă am văzut timp de decenii. Ţara a rămas fără forţe de muncă, fără agricultură, industrie, transport, educaţie, medicină, ştiinţă – totul e la pământ. Nu-s capabili de nimic. Cât nu le-ai da ei fură totul, distrug totul. Ajunge, oameni buni!

Eu am rămas cu o singură speranţă. Încetul cu încetul, poporul va conştientiza că unica armă ce ne-a mai rămas în lupta cu aceste fiare, atenţie!, e Boicotul alegerilor împreună cu Votul Real al poporului din conştiinţă, suflet, inimă şi destinul neamului pentru Reîntregire! Această forţă reală a poporului trebuie folosită cât mai curând. Cu cât poporul va înţelege mai repede că această substanţă explozibilă poate să arunce paşnic în aer „Cartagina” şi „Morile de vânt”, cu atât mai puternic vor fi în stare să înţeleagă că ei, tâlharii, n-au loc pe acest pământ printre noi, căci noi ne unim cu Ţara-mamă!

Mă bucur că nu numai unii protestatari, dar şi unii partinici separatişti au început să nu pună la îndoială Boicotul – această substanţă explozibilă. E adevărat că ei încă nu-s în stare să accepte şi Votul Real al Reîntregirii. Pentru aceasta ei trebuie să renunţe la doctrina puterii: „Moldova are viitor!”, „Noi suntem Moldova!”…, dar să accepte Reunirea cu Ţara.

Veţi vedea, dragii mei, că în scurt timp, odată cu conştientizarea acestor forţe de neînvins ale poporului – „Boicotul alegerilor!” şi „Votul Real pentru Reîntregire”, vor apărea şi Adevăraţi lideri ai celei mai mari şi mai reale puteri a poporului băştinaş – Unionismul, care va birui odată cu Centenarul Unirii!

Trăiască România Mare! – Ţara mereu atacată, mereu dezmembrată, mereu luptătoare pentru Reîntregire!

Virgil MÂNDÂCANU,

deputat în Sfatul Ţării - 2