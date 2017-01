Box: Conducătorul UFC îi oferă 25 milioane dolari lui Mayweather pentru a-l înfrunta pe McGregor

Conducătorul UFC, cel mai important circuit de arte marțiale mixte din Statele Unite, i-a oferit suma de 25 milioane dolari fostului boxer american Floyd Mayweather pentru ca acesta să accepte o confruntare cu luptătorul irlandez Conor McGregor.



Mayweather afirmase anterior ar putea renunța la retragere dacă i se va oferi suma de 100 milioane de dolari pentru a se lupta cu McGregor, starul artelor marțiale mixte (MMA).

„Sunt singurul cu care McGregor se află sub contract (în calitate de conducător al UFC) și care poate organiza această luptă, iar oferta mea este următoarea: 25 milioane dolari pentru Mayweather, tot atât pentru Conor și vom negocia repartizarea drepturilor TV", a declarat Dana White, președintele UFC, în cursul unei emisiuni a postului de radio FoxSports.





„Cun poți să crezi tu că poți conduce negocierile? Ultimul tău mare meci a lăsat un gust atât de amar încât nimeni nu mai vrea să te vadă", a adăugat el la adresa lui Mayweather, referindu-se la ultima luptă a americanului, împotriva filipinezului Manny Pacquiao, care a avut loc în mai 2015 și a generat venituri record, însă din punct de vedere sportiv nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Retras din ring în septembrie 2015, Mayweather a câștigat toate cele 49 de meciuri disputate pe parcursul carierei sale, adunând totodată o avere impresionantă, estimată la 800 milioane dolari.

Fostul pugilist a afirmat recent că se consideră "cel mai bun boxer din istorie", mai mare chiar decât legendarul Muhammad Ali, după cum a asigurat într-un interviu acordat postului de televiziune ESPN.

„Eu nu am nevoie să lupt din nou, McGregor și-a făcut un nume în ultimii doi-trei ani, în timp ce eu am dominat în cursul întregii mele cariere așa cum niciun alt boxer nu a mai făcut-o sau niciun alt sportiv", a spus campionul american, în vârstă de 39 ani.

El a recunoscut, însă, că l-ar tenta un meci cu McGregor, dar nu acceptă să urce iarăși în ring pentru mai puțin de 100 milioane dolari. "Suntem dispuși să-i oferim 15 milioane de dolari lui McGregor și am putea negocia și un procent din rețetele drepturilor de televizare, însă noi trebuie să avem ultimul cuvânt de spus în negocieri. Cum poate un tip să pretindă 20 sau 30 milioane de dolari când nu a avut niciodată o luptă de 8 sau 9 milioane?", a adăugat Mayweather.

McGregor, în vârstă de 28 ani, are în palmares 21 de victorii și 3 înfrângeri, fiind marea vedetă a circuitului UFC.. Ca și Mayweather, irlandezul și-a făcut un nume prin stilul său de luptă, aroganța și declarațiile sale zgomotoase.

