BREAKING NEWS / Hawaii a pornit SIRENELE de ATAC NUCLEAR, pentru prima dată de la incheierea Războiului Rece

Hawaii a testat vineri sistemul de alertare a populatiei cu privire la un atac nuclear pentru prima data de la incheierea Razboiului Rece.



Statul american a pornit sirenele de alarmare publica pe fondul amplificarii amenintarii unui atac nuclear din partea Coreei de Nord, relateaza BBC.

Regimul de la Phenian a testat mai multe rachete balistice, iar in septembrie a efectuat cel de-al saselea sau test nuclear.





In Hawaii au loc deja teste lunare cu sirene pentru alarmarea populatiei in caz de dezastre naturale precum tsunami, insa alerta de atac nuclear va suna diferit, avertizandu-i pe locuitori si pe turisti sa ramana in cladiri si sa astepte instructiunile autoritatilor.

Ultima oara cand au sunat sirenele de atac nuclear a fost in anii '80, spre finalul Razboiului Rece.

Exercitiul va fi repetat in prima zi lucratoare a fiecarei luni.

O racheta lansata din Coreea de Nord ar putea lovi insula Hawaii, unde se afla baza militara ameriana pentru regiunea Asia-Pacific, in mai putin de 20 de minute.

