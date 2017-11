Ce crede noul ministru al Apărării, Eugen Sturza, despre Igor Dodon

În cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, ministrul Apărării, Eugen Sturza, a comentat relația dintre acesta și președintele Igor Dodon.

Europa Liberă: Faptul că nu ați fost agreat din prima de către președintele Igor Dodon, credeți că vă va încurca să vă desfășurați mandatul într-o atmosferă benefică?

Eugen Sturza: „În trei săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt și chiar conlucrăm cumva cu Președinția, supraviețuim împreună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul este foarte bine. Trebuie să diferențiem politicul de activitatea ministerială și activitatea din Președinție. La nivel politic, președintele are o poziție, la nivel de instituție, deocamdată, vedem că se poate lucra.”





Europa Liberă: Domnul Dodon rămâne a fi comandantul suprem, așa că foarte multe decizii vor trebui să fie aprobate inclusiv de către el?

Eugen Sturza: „Domnul Dodon rămâne comandantul suprem al Armatei Naționale și, așa cum scrie în lege, are atribuții și aceste atribuții sunt proprii lui și noi, respectând legislația, facem demersurile necesare către Președinție, așa cum scrie în lege. Și asta am făcut pe parcursul acestor trei săptămâni, am recepționat răspunsuri, totul este conform legii.”